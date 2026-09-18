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मेरे जैसा बनने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा...,क्या MC Stan ने Yung DSA पर कसा तंज? शेयर करने के बाद डिलीट की पोस्ट

काफी समय तक सोशल मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहने के बाद MC Stan एक खास पोस्ट के साथ वापस आए हैं, जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

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मेरे जैसा बनने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा...,क्या MC Stan ने Yung DSA पर कसा तंज? शेयर करने के बाद डिलीट की पोस्ट
क्या MC Stan ने Yung DSA पर तंज कसा?
नई दिल्ली:

काफी समय तक सोशल मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहने के बाद MC Stan एक खास पोस्ट के साथ वापस आए हैं, जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने एक Instagram स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा था, "मेरे जैसा बनने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे." हालांकि Stan ने पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद स्टोरी डिलीट कर दी, जिससे यह मैसेज और भी संदिग्ध हो गया.

कई हिप-हॉप पेजों का मानना ​​है कि यह पोस्ट रैपर Yung DSA के लिए तंज हो सकता है, जो अभी Bigg Boss 20 हाउस के अंदर हैं. दोनों रैपर्स के बीच ऑनलाइन तुलना हो रही है और कुछ दर्शक उनकी आवाज, फैशन और ओवरऑल स्टाइल में समानताएं बता रहे हैं.Stan के पोस्ट के समय ने इन अटकलों को और हवा दे दी है. Yung DSA अभी Bigg Boss के जरिए चर्चा में हैं, इसलिए फैंस सोच रहे हैं कि क्या Stan उन तुलनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और सबको याद दिला रहे थे कि "original" कौन है.

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हालांकि, Stan ने अपनी स्टोरी में Yung DSA या Bigg Boss का जिक्र नहीं किया था. यह भी हो सकता है कि रैपर आम तौर पर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हों जो उनके स्टाइल की नकल करते हैं या बस कोई रैंडम विचार शेयर कर रहे हों. जब तक Stan खुद इन अटकलों पर कुछ नहीं कहते, तब तक इसे Yung DSA पर सीधा हमला कहना जल्दबाजी होगी.

एमसी स्टैन के बारे में 
एमसी स्टैन (MC Stan) भारत के एक प्रसिद्ध रैपर- सिंगर हैं. उनका असली नाम अल्ताफ तदावी (अल्ताफ शेख) है. उनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे, महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में हुआ था. वह रियलिटी शो बिग बॉस 16, 2023 के विनर रह चुके हैं. उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र से कव्वाली गाना शुरू किया था. रैप में आने से पहले वह बीटबॉक्सिंग और बी-बोइंग (B-boying) किया करते थे. उन्होंने साल 2018 में अपने करियर की शुरुआत की. उन्हें अपना ब्रेकथ्रू गाना 'वाटा' (Wata) से मिला, जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ. उनके 'तड़ीपार' (Tadipaar) और 'इंसान' (Insaan) जैसे एल्बम और गाने काफी मशहूर रहे. उनका गाना 'हाथ वर्ती' न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर भी नजर आया था. 

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