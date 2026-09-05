Bigg Boss 20: कंफर्म हुई इन 8 कंटेस्टेंट्स की एंट्री, मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे समेत नजर आ सकते हैं ये जाने-माने चेहरे

'बिग बॉस 20' के प्रीमियर में अब कुछ ही दिन बचे हैं. सलमान खान के इस रियलिटी शो में शामिल होने वाले कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं. टीवी एक्टर अमन गांधी और एक्ट्रेस ईशा रिखी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. हालांकि, शो के मेकर्स ने अभी तक कंटेस्टेंट्स की पूरी ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है. हाल की रिपोर्ट्स में कई सेलेब्स के नाम सामने आए हैं. इनमें कुछ के शो में आने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि कुछ के साथ अभी बातचीत चल रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार शो में टीवी एक्टर्स, सोशल मीडिया स्टार्स, रियलिटी शो से जुड़े चेहरे और खेल जगत की हस्तियां नजर आ सकती हैं. इनमें कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू, काजी तौकीर, अरिश्फा खान, अंजलि अरोड़ा, आर्यन केल्विन, मैरी कॉम, खुशी दुबे, युक्ति कपूर और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल हैं. 'बिग बॉस 20' का प्रीमियर रविवार, 6 सितंबर 2026 को होने वाला है. सलमान खान एक बार फिर शो को होस्ट करेंगे. जियोस्टार ने बताया है कि हिंदी बिग बॉस के साथ सितंबर में छह भाषाओं में बिग बॉस लॉन्च करने की प्लानिंग है.

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ईशा रिखी पंजाबी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने 'जट्ट यमला पगला दीवाना 2' और 'निम्मा जैलदार' जैसी फिल्मों में काम किया है. वह 'हैप्पी गो लकी' और 'ब्लैकिया' जैसी पंजाबी फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं. उनकी पर्सनल लाइफ भी हाल में चर्चा में रही है. रैपर बादशाह के साथ उनके रिश्ते की खबरें सामने आई थीं. हाल की रिपोर्ट्स में दोनों के अलग होने की बात कही गई है. हालांकि, इस बारे में वही बातें सही मानी जानी चाहिए, जो दोनों ने खुद सार्वजनिक रूप से कही हैं. ईशा बिग बॉस के घर में शामिल हो रही हैं.

कुशाल तंवर, जिन्हें गुल्लू के नाम से भी जाना जाता है, रियलिटी टीवी से जुड़े चेहरे और डिजिटल क्रिएटर हैं. उन्होंने सोशल मीडिया और रियलिटी शो से जुड़े कामों के जरिए अपनी पहचान बनाई है. बिग बॉस के घर में गुल्लू का जाना कंफर्म हो गया है.

3. अरिश्फा खान

अरिश्फा खान ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू किया था. वह 'एक वीर की अरदास…वीरा', 'जिन्नी और जुजू' और 'प्यार तूने क्या किया' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं. बाद में उन्होंने शॉर्ट वीडियो और डिजिटल कंटेंट के जरिए सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बनाई. वो भी बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स में शामिल है.

4. मैरी कॉम

मैरी कॉम भारत की महान बॉक्सर हैं. उन्होंने छह वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल और 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. वह राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं. बिग बॉस 20 में उनके आने शो में खेल जगत की एक बड़ी हस्ती नजर आएगी. उनकी पहचान मुख्य रूप से बॉक्सिंग करियर और देश के लिए किए गए शानदार प्रदर्शन से है.

5. कनिका मान

कनिका मान का नाम भी बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स में सामने आया है. 'हिंदुस्तान टाइम्स' ने उन्हें शो में आने वाले टीवी एक्टर्स में शामिल किया है. कनिका मान बिग बॉस सीजन 20 में नजर आने वाली हैं.

6. युंग डीएसए उर्फ येडा युंग

युंग डीएसए, जिन्हें येडा युंग के नाम से भी जाना जाता है, रैपर और डिजिटल पर्सनैलिटी हैं. उनका नाम भी बिग बॉस 20 की चर्चाओं में सामने आया है. अगर वह शो में आते हैं, तो इस सीजन में एक और म्यूजिक और इंटरनेट पर्सनैलिटी की एंट्री होगी. उनका वीडियो भी कलर्स टीवी पर शेयर किया जा चुका है.

7. माही विज

माही विज को भी बिग बॉस 20 के लिए अप्रोच किया गया था, बता दें कि वो इस सीजन में नजर आने वाली हैं.

8. आसिफ खान

पंचायत में अकड़ू दामाद का किरदार निभाने वाले आसिफ खान भी बिग बॉस 20 का हिस्सा बनने वाले हैं.

9. अमन गांधी

अमन गांधी टीवी एक्टर हैं. उन्हें हाल ही में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' और इसके स्पिन-ऑफ 'क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं' में रितिक विरानी के किरदार में देखा गया है. वह 'नागिन 3' और 'भाग्य लक्ष्मी' जैसे शोज में भी काम कर चुके हैं. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से उनके बाहर होने की खबरों के बीच अब उनके 'बिग बॉस 20' में जाने की चर्चा है. 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने भी उन्हें शो में आने वाले संभावित कंटेस्टेंट्स में शामिल किया है.

10. गीता बसरा

गीता बसरा एक्ट्रेस और पूर्व मॉडल हैं. उन्होंने 'दिल दिया है' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद वह 'द ट्रेन', 'सेकंड हैंड हसबैंड' और 'मिस्टर जो बी. कार्वाल्हो' जैसी फिल्मों में नजर आईं. वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह से शादी को लेकर भी जानी जाती हैं. कई साल बाद उन्होंने 2025 की फिल्म 'मेहर' से एक्टिंग में वापसी की. हाल की बिग बॉस रिपोर्ट्स में उनका नाम शो में आने वाले संभावित कंटेस्टेंट्स में शामिल है.

11. शोविक चक्रवर्ती

शोविक चक्रवर्ती एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के भाई हैं. वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जुड़े मामले के दौरान चर्चा में आए थे. 2020 में उन्हें ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. हाल के समय में रिया ने उस दौर का उनके परिवार पर पड़े असर के बारे में बात की है. शोविक ने भी उस समय के बाद हुए मानसिक तनाव का जिक्र किया है. उनके बिग बॉस में आने की चर्चा इसी वजह से ज्यादा हो रही है. हालांकि, उनके बारे में किसी नई बड़ी कंट्रोवर्सी की जानकारी नहीं है.

12. आम्रपाली दुबे

आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने 'निरहुआ हिंदुस्तानी', 'पटना से पाकिस्तान', 'निरहुआ चलल लंदन' और 'भोजपुरिया राजा' जैसी फिल्मों में काम किया है. वह दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ कई फिल्मों में नजर आई हैं. भोजपुरी दर्शकों के बीच उनकी अच्छी पहचान है. अगर वह 'बिग बॉस 20' में आती हैं, तो शो में भोजपुरी सिनेमा की मजबूत मौजूदगी देखने को मिलेगी.

13. काजी तौकीर

काजी तौकीर एक सिंगर और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी हैं. वह 2005 में सोनी टीवी के शो 'फेम गुरुकुल' जीतकर पूरे देश में मशहूर हुए थे. उन्होंने यह शो रूपरेखा बनर्जी के साथ जीता था. इस शो में अरिजीत सिंह भी कंटेस्टेंट थे. इसके बाद काजी ने रूपरेखा के साथ म्यूजिक रिलीज किया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम जारी रखा. हाल ही में 2026 में अरिजीत सिंह के साथ उनकी मुलाकात ने 'फेम गुरुकुल' के दिनों की यादें ताजा कर दीं.

14. अंजलि अरोड़ा

अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया से मशहूर हुईं. 'कच्चा बादाम' गाने पर उनका डांस वीडियो वायरल होने के बाद वह चर्चा में आई थीं. इसके बाद उन्होंने कंगना रनौत के रियलिटी शो 'लॉक अप' में हिस्सा लिया और शो की चर्चित कंटेस्टेंट्स में शामिल रहीं. वह म्यूजिक वीडियो और एक्टिंग में भी काम कर चुकी हैं. हाल में उन्हें फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में माता सीता का किरदार मिलने की खबरों को लेकर चर्चा हुई. इस कास्टिंग पर ऑनलाइन लोगों ने अपनी राय दी है. वह पहले फेक MMS विवाद को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं, जिसे उन्होंने खारिज किया था.

15. आर्यन केल्विन

आर्यन केल्विन सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और डिजिटल क्रिएटर हैं. उनका नाम बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स की रिपोर्ट्स में सामने आया है. वह उन नए इंटरनेट चेहरों में शामिल हैं, जो इस सीजन में नजर आ सकते हैं. उनके बारे में कोई बड़ी नई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है. इसलिए उनका परिचय उनके डिजिटल काम और बिग बॉस में आने की चर्चा तक ही सीमित है.

16. खुशी दुबे

खुशी दुबे ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था. वह 'शरारत', 'आशिकाना' और 'शरद पूर्णिमा' जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने धीरे-धीरे टीवी पर अपनी पहचान बनाई है. उनका नाम भी बिग बॉस 20 में आने वाले संभावित कंटेस्टेंट्स में शामिल है. हालांकि, उनकी एंट्री की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

17. युक्ति कपूर

युक्ति कपूर टीवी एक्ट्रेस हैं. वह 'अग्निफेरा', 'मैडम सर' और 'शरद पूर्णिमा' जैसे शोज में काम कर चुकी हैं. उन्होंने हिंदी टीवी में अपनी पहचान बनाई है. अब उनका नाम रियलिटी शो में आने वाले संभावित कंटेस्टेंट्स में सामने आया है. उनकी एंट्री को लेकर अभी रिपोर्ट्स ही सामने आई हैं.

18. उदीति सिंह

उदीति सिंह मॉडल और टीवी पर्सनैलिटी हैं. उनका नाम मुख्य रूप से एक्टर करण वाही के साथ कथित रिश्ते को लेकर चर्चा में रहा है. उनका नाम भी बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स में शामिल है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक उनकी एंट्री की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

19. फैसल खान

फैसल खान एक्टर और फिल्ममेकर हैं. वह 'मेला' और 'धोबी घाट' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. वह आमिर खान के छोटे भाई हैं. 2026 में वह परिवार के साथ सार्वजनिक विवाद को लेकर चर्चा में आए थे. इस दौरान उन्होंने अपने साथ हुए व्यवहार और दवाइयों को लेकर कुछ आरोप लगाए थे. बाद में उन्होंने आमिर खान, अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी.

20. रोहेद खान

रोहेद खान मॉडल हैं. उनका नाम भी बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स में शामिल है. उनकी पहचान मुख्य रूप से मॉडलिंग और सोशल मीडिया से जुड़ी है. हाल की रिपोर्ट्स में उनका नाम सामने आया है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक उनकी एंट्री की पुष्टि नहीं की है.

21. रिहती तिवारी

रिहती तिवारी एक टीवी पर्सनैलिटी हैं. उनका नाम भी बिग बॉस 20 की संभावित कंटेस्टेंट लिस्ट में सामने आया है. हालांकि, उनकी एंट्री को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है. इसलिए उन्हें भी संभावित कंटेस्टेंट के तौर पर ही देखा जा रहा है.

रिह्या अहीर बनाम लव गिल: वोटिंग से होगा फैसला

रिह्या अहीर और पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल का मामला बाकी संभावित कंटेस्टेंट्स से अलग है. दोनों में से एक को बिग बॉस 20 के घर में जाने का मौका मिलेगा. इसका फैसला पब्लिक वोटिंग से होगा.

रिह्या अहीर उस समय चर्चा में आई थीं, जब प्रदर्शन के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. हाल में उन्होंने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को दिए इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में वह बिग बॉस में आने को लेकर हिचकिचा रही थीं.

उन्होंने कहा कि शो की जो छवि बनी हुई है, उसकी वजह से वह पहले इसमें आने के लिए तैयार नहीं थीं. उनका कहना था कि वह उन लोगों की जिम्मेदारी समझती हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं.

रिह्या ने यह भी बताया कि शो की टीम ने उनसे कहा था कि कोई उन्हें गाली देने या चिल्लाने के लिए मजबूर नहीं करेगा. उनकी प्रतिक्रिया उनके अपने फैसले पर निर्भर करेगी.

अब रिह्या अहीर और लव गिल में से कौन बिग बॉस 20 में एंट्री करेगा, इसका फैसला पब्लिक वोटिंग से होगा. यह नतीजा 6 सितंबर को प्रीमियर के आसपास सामने आने की उम्मीद है.

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