बिग बॉस 19 : तान्या मित्तल ने कुनिका और गौरव खन्ना की करवाई लड़ाई

रियलिटी शो बिग बॉस-19 कलर्स पर प्रतिदिन प्रसारित हो रहा है. इस शो में अब कंटेस्टेंट के बीच तकरार भी देखने को मिल रही है. इसका लेटेस्ट प्रोमो गुरुवार को सोशल मीडिया पर जारी हुआ है.

नई दिल्ली:

प्रोमो में तान्या कहती हैं कि सबसे अच्छी क्लोज बॉन्डिंग कुनिका और गौरव के बीच है. फिर वो कुछ ऐसा कहती हैं कि कुनिका भड़क जाती हैं. कुनिका गौरव खन्ना को प्रोमो में डांटती दिख रही हैं.

रियलिटी शो बिग बॉस-19 कलर्स पर प्रतिदिन प्रसारित हो रहा है. इस शो में अब कंटेस्टेंट के बीच तकरार भी देखने को मिल रही है. इसका लेटेस्ट प्रोमो गुरुवार को सोशल मीडिया पर जारी हुआ है. इसमें दिख रहा है कि कैसे कंटेस्टेंट तान्या मित्तल वेटरन एक्ट्रेस कुनिका और गौरव खन्ना के बीच आग लगा रही हैं. वे दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काती दिख रही हैं. इससे शो में काफी हंगामा होने वाला है. प्रोमो में तान्या कहती हैं कि सबसे अच्छी क्लोज बॉन्डिंग कुनिका और गौरव के बीच है. फिर वो कुछ ऐसा कहती हैं कि कुनिका भड़क जाती हैं. कुनिका गौरव खन्ना को प्रोमो में डांटती दिख रही हैं. साथ ही उन्हें मम्मी-मम्मी ना कहने की सलाह देती हैं. वो कहती हैं कि किसी में दम है तो सामने आए और पीठ पीछे खेल ना खेले.

वहीं, गौरव खन्ना उन्हें शांत करते दिख रहे हैं. वो कहते हैं कि तान्या उन्हें भड़का रही हैं. वीडियो में तान्या दोनों की लड़ाई देख हंसती दिख रही हैं. वो कहती भी हैं कि उनके बीच काफी लड़ाई हो रही है. कुछ दिनों पहले ही बिग बॉस हाउस में खाने को लेकर काफी हंगामा हुआ था. कंटेस्टेंट नेहल और अभिषेक के बीच एक घिनौनी लड़ाई हुई थी क्योंकि पूरे घर के लिए खाना बनाने वाली नेहल जब फ्रेश होने के बाद किचन में लौटी, तो उन्हें खाने के लिए चिकन ही नहीं मिला. भूख से परेशान नेहल फूट-फूट कर रोने लगी और अभिषेक पर गुस्सा होने लगी क्योंकि बाकी के कंटेस्टेंट ने उन्हें बताया था कि सारा चिकन अभिषेक खा गए हैं.

तान्या की बात करें तो वो एक इंफ्लुएंसर हैं और बिग बॉस में 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर पहुंची हैं. वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था, “मैं अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को पीछे नहीं छोड़ रही हूं, मैं अपने आभूषण, एक्सेसरीज और 800 से अधिक साड़ियां घर के अंदर ले जा रही हूं. मैंने हर दिन के लिए तीन साड़ियां चुनी हैं, जिन्हें मैं दिन भर बदलती रहूंगी.” बिग बॉस सीजन 19 24 अगस्त को शुरू हुआ था. इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं. यह कलर्स और जियो हॉटस्टार पर रोज प्रसारित हो रहा है.

Bigg Boss 19, Bigg Boss Season 19, Bigg Boss, Tanya Mittal, Kunika
