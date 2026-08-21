मां दुर्गा की शक्ति और भक्ति का संगम है 'जय दुर्गा', The Revolutionaries का दमदार एंथम हुआ रिलीज

त्योहारों का मौसम करीब है और इसी बीच टी-सीरीज ने प्राइम वीडियो की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'द रेवोल्यूशनरीज' का दमदार भक्ति गीत 'जय दुर्गा' पेश किया है. मां दुर्गा की दिव्य शक्ति का जश्न मनाता यह गाना देवी के अलग-अलग रूपों, शक्ति से लेकर काली मां तक, को नमन करता है और उनकी ताकत, सुरक्षा और कृपा का आह्वान करता है. दमदार म्यूजिक अरेंजमेंट और गहरी भक्ति से भरपूर 'जय दुर्गा' त्योहारों के मौसम की शुरुआत विश्वास, समर्पण और दिव्य शक्ति के एक खास संदेश के साथ करता है.

श्रेयस प्रशांत पुराणिक के कंपोज किए इस गाने को श्रेयस प्रशांत पुराणिक, राजा हसन, अल्तमश फरीदी और दिव्या कुमार ने अपनी दमदार आवाज दी है. इन सभी की आवाज गाने को एक भावुक और प्रभावशाली अंदाज देती है. गाने के बोल सिद्धार्थ-गरिमा वाहल ने लिखे हैं, जिसमें मां दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत की सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिखाया गया है. गाने में मां दुर्गा को उस दिव्य शक्ति के तौर पर पेश किया गया है, जिसकी ओर लोग ताकत, सुरक्षा और उम्मीद के लिए देखते हैं. भक्ति और भव्यता का खूबसूरत मेल 'जय दुर्गा' को त्योहारों के मौसम के लिए एक शानदार गीत बनाता है.

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दुर्गा पूजा की शानदार भव्यता के बीच 'जय दुर्गा' आस्था, भक्ति और विद्रोह का दमदार जश्न है. चारों क्रांतिकारी जब इन उत्सवों में शामिल होते हैं, तो वे मां दुर्गा को अपनी ताकत, हिम्मत और विश्वास का स्रोत मानते हैं. कृति महेश की कोरियोग्राफी में तैयार किया गया यह म्यूजिक वीडियो बड़े स्तर पर आस्था और जोश से भरी एक शानदार तस्वीर पेश करता है.

'द रेवोल्यूशनरीज' का निर्देशन और सीरीज के रूप में निर्माण मशहूर फिल्ममेकर निखिल आडवाणी ने किया है. यह हाई-ऑक्टेन पीरियड ड्रामा एम्मे एंटरटेनमेंट के बैनर तले मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी ने प्रोड्यूस किया है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित 'द रेवोल्यूशनरीज' भारत की आजादी की लड़ाई की अनकही कहानी को एक पूरी तरह मनोरंजक सिनेमाई अनुभव के तौर पर पेश करती है. यह सीरीज संजीव सान्याल की बेस्टसेलर किताब 'रिवोल्यूशनरीज: द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम' पर आधारित है. संयुक्ता चावला शेख, अक्षिता वधवाना, शोभित नारंग और रुत्वी मेहता ने सीरीज की कहानी लिखी है. 'द रेवोल्यूशनरीज' में शानदार कलाकारों की टीम नजर आएगी, जिसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जेसन शाह, पाओली दाम और तोता रॉय चौधरी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

मां दुर्गा के उनके उग्र और ममतामयी दोनों रूपों को नमन करता 'जय दुर्गा' इस समय के लिए बिल्कुल सही गाना है, जो भक्ति, संगीत की भव्यता और त्योहारों के जश्न की भावना को एक साथ लेकर आता है. यह गाना अब सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है, जबकि इसका म्यूजिक वीडियो टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है.