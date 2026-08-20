विज्ञापन

21 अगस्त को OTT से थिएटर तक मचेगा धमाल, फ्राइडे को रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज, देखें पूरी लिस्ट

21 अगस्त को OTT और सिनेमाघरों में कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. जानिए ‘जन नायगन’, ‘7 डॉग्स’, ‘वेलकम टू द जंगल’ समेत पूरी लिस्ट.

Read Time: 4 mins
Share
21 अगस्त को OTT से थिएटर तक मचेगा धमाल, फ्राइडे को रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज, देखें पूरी लिस्ट
फ्राइडे को रिलीज हो रहीं ये वेब सीरीज और फिल्में

शुक्रवार आते ही मनोरंजन की दुनिया में नई फिल्मों और वेब सीरीज की हलचल बढ़ जाती है. इस बार 21 अगस्त का दिन भी सिनेमा और ओटीटी दर्शकों के लिए काफी खास रहने वाला है. एक तरफ कई चर्चित फिल्मों की ओटीटी पर एंट्री होगी, तो दूसरी ओर कुछ नई कहानियां सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करेंगी. एक्शन, क्राइम, रोमांस, कॉमेडी और थ्रिलर जैसे अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज इस दिन रिलीज होने वाली हैं. अगर आप भी वीकेंड पर कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो 21 अगस्त की ये पूरी रिलीज लिस्ट आपके काम आ सकती है.

जन नायगन

थलापति विजय की चर्चित फिल्म ‘जन नायगन' अब ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. एच विनोथ के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा में विजय वेत्री कोंदन की भूमिका में नजर आते हैं. कहानी एक पूर्व पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी परिस्थितियों के चलते अपराध की दुनिया से जुड़ जाती है. फिल्म में बॉबी देओल भी अहम किरदार में हैं.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: ZEE5 | जॉनर: एक्शन ड्रामा

फेसिंग एल चापो

सच्ची घटनाओं से प्रेरित ‘फेसिंग एल चापो' में ड्रग गैंग से जुड़ी खतरनाक मुठभेड़ की कहानी दिखाई गई है. कहानी एक सामान्य ट्रैफिक जांच से शुरू होकर ऐसी घटना में बदलती है, जो पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: Netflix | जॉनर: क्राइम एक्शन ड्रामा

क्लीन अप कंपनी

डार्क ह्यूमर और अपराध का मेल देखने वालों के लिए ‘क्लीन अप कंपनी' दिलचस्प हो सकती है. कहानी राजू, स्वपन और गोल्डी नाम के तीन दोस्तों की है, जो क्राइम सीन से सबूत मिटाने और शवों को ठिकाने लगाने का काम शुरू करते हैं. लेकिन उनका यह कारोबार जल्द ही बड़ी मुसीबत बन जाता है.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: Amazon MX Player | जॉनर: डार्क कॉमेडी क्राइम

प्यार प्रेम कल्याणम

तमिल फिल्म ‘प्यार प्रेम कल्याणम' एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पावी की कहानी है. शादी के बाद भी परिवार से अलग न होने के उसके फैसले से पति एलन ससुराल में रहने लगता है. इसके बाद दोनों के बीच रिश्तों, सोच और पीढ़ियों के अंतर को लेकर कई दिलचस्प परिस्थितियां पैदा होती हैं.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: Netflix | जॉनर: फैमिली एंटरटेनर

चेन्नई लव स्टोरी

रोमांस और इमोशन से भरपूर ‘चेन्नई लव स्टोरी' निवेदिता की जिंदगी पर केंद्रित है. शादी के दिन मंगेतर के छोड़ जाने के बाद वह चेन्नई पहुंचती है. यहां रूममेट स्टीव के साथ उसकी मुलाकात जिंदगी को नया मोड़ देती है.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: SonyLIV | जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

7 डॉग्स

सलमान खान और संजय दत्त स्टारर ‘7 डॉग्स' को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता है. आदिल एल अरबी और बिलाल फलाह के निर्देशन में बनी यह क्राइम थ्रिलर दोनों बॉलीवुड सितारों की इंटरनेशनल फिल्म का हिस्सा है.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: थिएटर्स | जॉनर: क्राइम थ्रिलर

उनमधम

मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए ‘उनमधम' एक विकल्प है. फिल्म की कहानी रहस्यमयी परिस्थितियों में हो रही मौतों के आसपास घूमती है, जहां हर घटना के पीछे छिपे राज दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाते हैं.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: SonyLIV | जॉनर: मिस्ट्री थ्रिलर

वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे सितारों वाली ‘वेलकम टू द जंगल' ओटीटी पर कॉमेडी का तड़का लगाने आ रही है. फिल्म में कलाकारों की बड़ी स्टारकास्ट इसे वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए खास बनाती है.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: JioHotstar | जॉनर: कॉमेडी

द ग्रैंड सुपरहीरो

जैकी श्रॉफ स्टारर ‘द ग्रैंड सुपरहीरो' भी अब ओटीटी दर्शकों तक पहुंचेगी. सुपरहीरो और कॉमेडी के मिश्रण वाली यह फिल्म खासतौर पर फैमिली ऑडियंस के लिए वीकेंड पर देखने का विकल्प बन सकती है.
रिलीज: 21 अगस्त | प्लेटफॉर्म: ZEE5 | जॉनर: कॉमेडी, सुपरहीरो

यह भी पढ़ें: श्रीदेवी ने 36 साल पुराने इस गाने में लिए थे 13 एक्ट्रेसेस के रूप, बनीं हेमा-रेखा-मीना-मधुबाला, बप्पी लाहिरी का म्यूजिक आशा ने किया सदाबहार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Entertainment, OTT, Jan Nayagan, 7 Dogs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com