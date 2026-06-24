विज्ञापन

फार्म पर सुकून की जिंदगी गुजार रही भूमि पेडनेकर, कभी बकरियों से खेलती तो कभी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटती आईं नजर

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने हाल ही में अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर प्रकृति के बीच सुकूनभरे पल बिताए. उन्होंने दो सप्ताह एक फार्म पर गुजारे, जिसे उन्होंने अपना "घर से दूर दूसरा घर" बताया.

Read Time: 3 mins
Share
फार्म पर सुकून की जिंदगी गुजार रही भूमि पेडनेकर, कभी बकरियों से खेलती तो कभी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटती आईं नजर
फार्म पर सुकून की जिंदगी गुजार रही भूमि पेडनेकर
NDTV

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर हाल ही में अपने छोटे से अवकाश का भरपूर आनंद लेती नजर आईं, जहां उन्होंने प्रकृति की गोद में समय बिताया. इस दौरान वे नन्हे बकरियों के बच्चों और पूरी तरह ऑर्गेनिक माहौल के बीच सुकूनभरे पल बिताती दिखीं. अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने हाल ही में अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर प्रकृति के बीच सुकूनभरे पल बिताए. उन्होंने दो सप्ताह एक फार्म पर गुजारे, जिसे उन्होंने अपना "घर से दूर दूसरा घर" बताया.

ये भी पढ़ें; Mirzapur The Movie Poster: मिर्जापुर का नया पोस्टर रिलीज, जानें कब आएगा फिल्म का टीजर

भूमि पेडनेकर की पोस्ट

भूमि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस ग्रामीण प्रवास की कई झलकियां साझा कीं और प्रशंसकों को प्रकृति, घर में उगाए गए ताजा सब्जियां और फार्म के जानवरों से घिरे अपने जीवन की एक झलक दिखाई. अपने प्रवास का एक वीडियो मोंटाज साझा करते हुए भूमि ने कैप्शन में लिखा, "मैं और मेईईईईन...दो हफ्ते तक एक फार्म गर्ल बनकर रही और यह अनुभव बेहद खास रहा. यह मेरा घर से दूर दूसरा घर है, जहां मैं प्रकृति और अपनी पसंदीदा चीजों से घिरी रही."

पोस्ट की शुरुआत एक तस्वीर से होती है, जिसमें भूमि एक प्यारे सफेद बकरी के बच्चे को गोद में लिए हुए नजर आ रही हैं. काले रंग के एथलीजर परिधान में सजी अभिनेत्री मुस्कुराते हुए उसके साथ पोज देती दिखीं. एक अन्य वीडियो में भूमि हरे-भरे जंगल के रास्तों पर ट्रेकिंग करती दिखाई देती हैं. उन्होंने फार्म की रोज़मर्रा की गतिविधियों की भी झलक साझा की, जिनमें बगीचे से ताज़ी सब्जियां तोड़ना शामिल था. एक वीडियो में वह घर के बगीचे से पत्तेदार सब्जी तोड़कर खाना बनाने के लिए लेती हुई नजर आती हैं.

खाया पौष्टिक भोजन

अभिनेत्री ने "फार्म-टू-टेबल" जीवनशैली की भी झलक दिखाई. तस्वीरों में ताजी सामग्री से तैयार पौष्टिक भोजन दिखाई दिए, जिनमें रंग-बिरंगी सब्जियों के व्यंजन, सूप, पैनकेक आदि शामिल थे. कार्य क्षेत्र की बात करें तो, बड़े पर्दे पर भूमि आखिरी बार फिल्म ‘मेरे हसबैंड की बीवी' में नजर आई थीं, जिसमें अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह भी मुख्य भूमिकाओं में थे.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वह वेब सीरीज़ ‘दलदल' में दिखाई दी थीं. भूमि की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट्स से यह भी स्पष्ट होता है कि वह इन दिनों आध्यात्मिकता और प्रकृति को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. हाल ही में अभिनेत्री ने अपनी आत्मिक यात्रा के बारे में भी बात की थी, जब उन्होंने तिब्बत के आध्यात्मिक और सांसारिक नेता, 14वें दलाई लामा से मुलाकात की. कुछ सप्ताह पहले भूमि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर धर्मशाला यात्रा की तस्वीरें साझा की थीं, जहां उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की.

भावुक पोस्ट

उन्होंने एक भावुक नोट भी लिखा, "परम पूज्य दलाई लामा की उपस्थिति में सब कुछ हल्का, शांत और अवास्तविक-सा महसूस हो रहा था. वहां से निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे." उन्होंने आगे लिखा, "यह एक ऐसा एहसास है जिसे मैं पूरी तरह शब्दों में नहीं बयां कर सकती, केवल गहराई से महसूस कर सकती हूँ. मैं एक आंतरिक यात्रा पर हूं और ऐसे जादुई पल मेरे दिल को उस जीवन के लिए कृतज्ञता से भर देते हैं जो हमें मिला है. इतनी शांति, गरिमा और करुणा के क्षण का अनुभव करना मेरे लिए सचमुच एक आशीर्वाद है. यह याद हमेशा मेरे साथ रहेगी."
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhumi Pednekar, Bhumi Pednekar Actress, Bhumi Pednekar Age, Bollywood, Entertaiment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com