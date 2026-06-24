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Mirzapur The Movie Poster: मिर्जापुर का नया पोस्टर रिलीज, जानें कब आएगा फिल्म का टीजर

वेब सीरीज के बाद अब मिर्जापुर फिल्म के तौर पर पर्दे पर नजर आने वाली है. फिल्म को लेकर दर्शक फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अब मिर्जापुर द मूवी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

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Mirzapur The Movie Poster: मिर्जापुर का नया पोस्टर रिलीज, जानें कब आएगा फिल्म का टीजर
'मिर्जापुर: द मूवी' के नए पोस्टर ने बढ़ाई हलचल
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वेब सीरीज के बाद अब मिर्जापुर फिल्म के तौर पर पर्दे पर नजर आने वाली है. फिल्म को लेकर दर्शक फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अब मिर्जापुर द मूवी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. साथ ही यह भी बताया है कि इस फिल्म का टीजर कब रिलीज होने वाला है. दरअसल फिल्म के मेकर्स ने एक शानदार नया पोस्टर जारी किया है, जिसने फैन्स को एक बार फिर मिर्जापुर की दुनिया की एक झलक दिखाई है. साल की सबसे मोस्ट-अवेडेट फिल्मों में से एक होने के नाते, इस फ्रेंचाइजी को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, और टीजर की अनाउंसमेंट ने इस बज को और ज्यादा बढ़ा दिया है. 

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कब आएगा फिल्म का टीजर

इस पोस्टर के सेंटर में वही आइकॉनिक गद्दी दिखाई दे रही है जिसके दोनों तरफ बंदूकें रखी हुई हैं, जो तुरंत उस पावर स्ट्रगल, दुश्मनी और ड्रामे की यादों को ताजा कर देती है जिसने मिर्जापुर को एक सनसनी बना दिया था.भले ही यह पोस्टर फिल्म की कहानी को छुपाकर रखता है, लेकिन यह याद दिलाता है कि मिर्जापुर की दुनिया एक बहुत बड़े पैमाने पर वापसी के लिए तैयार है. कल आने वाले टीजर के साथ, फैन्स को एक खास ट्रीट मिलने वाली है क्योंकि उन्हें फिल्म की पहली झलक देखने को मिलेगी.

कब रिलीज होगी फिल्म

​अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंटेड, 'मिर्जापुर: द मूवी' गुरमीत सिंह द्वारा डायरेक्टेड, पुनीत कृष्णा द्वारा रिटेन और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस्ड है. यह फिल्म कासिम जगमागिया और विशाल रामचंद्रनी द्वारा को-प्रोड्यूस्ड है और 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में एक भव्य रिलीज के लिए तैयार है.

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