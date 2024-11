भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का जलवा खत्म, बॉक्स ऑफिस पर आ रहे शाहरुख खान, इस महीने रिलीज हो रही हैं ये 3 फिल्में

शाहरुख खान बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं. उनकी नई या फिर पुरानी सभी फिल्मों को फैंस खूब पसंद करते रहे हैं. बीते कुछ वक्त में शाहरुख खान की पुरानी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था. ऐसे में किंग खान एक बार फिर से अपनी तीन फिल्में लेकर सिनेमाघरों में आ रहे हैं. शाहरुख खान की 30 साल पुरानी फिल्म करण-अर्जुन एक बार फिर से दस्तक देने वाली है. यह पहली फिल्म है जब शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ स्क्रीन पर नजर आए थे. फिल्म करण-अर्जुन को दर्शकों का खूब प्यार मिला था.

30 साल पूरे होने की खुशी में फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को फिर से रिलीज करने का फैसला किया है. लेकिन केवल करण-अर्जुन ही नहीं इस महीने उनकी दो और फिल्में रिलीज होने वाली है. यानी यूं कहें की नवंबर को महीना शाहरुख खान ने अपने लिए बुक कर लिया है. दरअसल फिल्म करण-अर्जुन के अलावा उनकी हिट फिल्म कल हो ना हो भी रिलीज होने वाली हैं. प्यार, दोस्ती और पल-पल जीने की कहानी वाली फिल्म कल हो ना हो 15 नवंबर को फिर से रिलीज हो रही है. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सैफ अली खान और प्रीति जिंटा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. कल हो ना हो पहली बार साल 2003 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

‘Laal ab sabke dil ka haal hai', hone wala ab kamaal hai! 🫶🤩 #KalHoNaaHo re-releasing in cinemas on 15th November at @_PVRCinemas @INOXMovies ! pic.twitter.com/yWlyOrZZnP

A story that speaks straight to your heart! ❤️ The iconic masterpiece #Pardes is returning to the big screen at PVR INOX on November 15.

.

.

.#Rereleasing #SubhashGhai #ShahRukhKhan #MahimaChaudhry pic.twitter.com/Rp8UHxxDeT