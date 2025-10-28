विज्ञापन

धर्मेंद्र ने एटीट्यूट पर पवन सिंह को दी थी ये बड़ी सीख, कहा था- सीना चौड़ा करके और सिर झुकाकर...

धर्मेंद्र ने पवन सिंह को यह सलाह तब दी थी, जब भोजपुरी एक्टर दिग्गज अभिनेता की वेन में उनसे मिलने गये थे.

 धर्मेंद्र ने एटीट्यूट पर पवन सिंह को दी थी ये बड़ी सीख, नहीं भूले भोजपुरी स्टार
नई दिल्ली:

भोजपुरी के 'पावर स्टार' पवन सिंह बीते कई दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ के चलते विवादों में हैं. इस बीच वह बिजनेस स्टार्टअप शो शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर के हालिया रियलिटी शो राइज एंड फॉल में बतौर कंटेस्टेंट नजर आए थे, लेकिन काम के चलते वह शो को बीच में ही छोड़कर चले गए थे. अब एक्टर को एक सिंगिंग रियलिटी शो में बतौर जज देखा जा रहा है. यहां पवन सिंह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बार-बार खुलासा कर रहे हैं. इससे पहले सिंगर और एक्टर ने शो में अपनी गरीबी का दुखड़ा रोया था और अब उन्होंने हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र की उस सीख को याद किया है, जिसे वो आजतक नहीं भूले हैं.


पवन सिंह को मिली थी ये सीख
पवन सिंह ने  बताया कि धर्मेंद्र ने उन्हें एक सीख दी थी कि हमेशा सिर झुकाकर चलना चाहिए और दिग्गज अभिनेता की कही यह बात उन्हें आज तक याद है. पवन ने बताया, 'मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, जिसका नाम देश-परदेस था, धरम पाजी के साथ मुझे काम करने सौभाग्य प्राप्त हुआ था, शूटिंग सेट पर हम उनकी वैनिटी वेन में उनसे मिलने गये  थे, हमारे लिए तो वो किसी भगवान से कम नहीं हैं, वेन में उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, पवन बेटा लाइफ में जब पैर रखना जमीन पर तो दबा कर रखना, सीना जरूर चौड़ा करके चलना लेकिन सिर थोड़ा झुकाकर चलना, उनकी कही ये बातें मैं आज तक नहीं भूला हूं'.

पवन सिंह का वर्कफ्रंट
फिल्म देश-परदेस साल 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें कादर खान भी थे और मोनालिसा लीड एक्ट्रेस थीं. पवन सिंह पिछली बार फिल्म जियो मेरी जान (2024) में नजर आए थे. इसके अलावा मौजूदा साल में उनके कई सॉन्ग रिलीज हुए, जिसमें काला ओढ़नी और कमरिया पे साड़ी शामिल है. वहीं, साल 2025 में हिंदी एल्बम भी लॉन्च हुई, इसमें प्यार में हैं हम और शंकरा शामिल हैं. साल 2024 में उन्होंने फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के लिए सॉन्ग चुम्मा गाया था. वहीं, स्त्री 2 का चार्टबस्टर सॉन्ग 'काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं' भी पवन सिंह ने ही गाया है.


 

