अक्षरा सिंह की मां की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बेटी को टक्कर देती हैं नीलिमा सिंह, रह चुकी हैं मशहूर एक्ट्रेस

भोजपुरी की स्टार अक्षरा सिंह के लटके-झटके तो भोजपुरी सिनेमा में खूब मशहूर हैं. वह भोजपुरी स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव समेत कई भोजपुरी स्टार संग काम कर चुकी हैं. अक्षरा सिंह अपनी खूबसूरती से फैंस को घायल करने में भी पीछे नहीं हैं. अक्षरा एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं और उनके पिता सिंगर-एक्टर और मां भी एक्ट्रेस हैं. अक्षरा की मां नीलिमा सिंह खूबसूरती में बेटी अक्षरा को भी टक्कर देती है और यही वजह है कि वह हिंदी टीवी सीरियल में भी नजर आती हैं. आइए इन 10 तस्वीरों के जरिए जानते हैं भोजपुरी की स्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की मां के बारे में.





भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स भी देश में कम पॉपुलर नहीं हैं. हालांकि भोजपुरी अपने अश्लील गानों से बदनाम है.





भोजुपरी की स्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बारे में तो सभी जानते हैं क्या आप उनकी स्टार मां नीलिमा सिंह को जानते हैं?





नीलिमा सिंह खूबसूरती में अपनी बेटी को भी मात देती हैं. नीलिमा ने पॉपुलर हिंदी टीवी सीरियल इमली में काम कर चुकी हैं.





सीरियल इमली में नीलिमा सिंह ने एक आंटी ब्लू राठौर का रोल किया था, लेकिन असल में वह आंटी लगती नहीं हैं.





नीलिमा को ज्यादातर नेगेटिव रोल मिलते हैं, जिसमें वह खतरनाक सासू मां के किरदार में दिखती हैं.





इमली के अलावा नीलिमा को निमकी मुखिया टीवी शो में भी देखा गया है. इसके साथ ही अनोरी देवी शो में भी काम कर चुकी हैं.





रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षरा 31 और उनकी मां 45 साल की हैं. नीलिमा फिटनेस फ्रीक हैं और अपने वर्कआउट वीडियो भी शेयर करती रहती हैं.





नीलिमा के पति इंद्रजीत सिंह एक एक्टर होने के साथ-साथ एक सिंगर भी हैं और पूरी फैमिली भोजपुरी सिनेमा में एक्टिव है.





जब एक बार नीलिमा ने अपनी बेटी अक्षरा संग एक फोटो शेयर किया था तो लोग उन्हें दोनों को बहनें समझ रहे थे.

अक्षरा की बात करें तो वह बतौर एक्ट्रेस भोजपुरी सिनेमा में एक्टिव हैं और भोजपुरी स्टार संग उनके गाने खूब धमाल मचाते हैं.



