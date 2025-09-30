विज्ञापन

रानी मुखर्जी के पति के साथ काजोल और शाहरुख की मस्ती, वायरल हुआ DDLJ का बिहाइंड द सीन वीडियो

इंस्टाग्राम पर indiantvmoviestarreelsnews नाम से बने पेज पर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया गया है.

रानी मुखर्जी के पति के साथ काजोल और शाहरुख की मस्ती
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर अक्सर फिल्मों के बीटीएस वीडियो शेयर किए जाते हैं, लेकिन ये वीडियो आजकल रिलीज हुई फिल्मों के होते हैं. इस बीच हम आपको दिखाते हैं 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक ऐसा बिहाइंड द सीन वीडियो, जिसमें शाहरुख-काजोल की आदित्य चोपड़ा के साथ मस्ती से लेकर करण जौहर का यंग लुक और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है. यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर आपका दिन भी बन जाएगा और आपके दिमाग में भी दिलवाले दुल्हनिया मूवी रिकॉल होने लगेगी.

डीडीएलजे का बिहाइंड द सीन वीडियो
इंस्टाग्राम पर indiantvmoviestarreelsnews नाम से बने पेज पर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे का एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में काजोल फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर रहे करण जौहर शाहरुख खान से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं. बता दें कि इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख के दोस्त का रोल भी प्ले किया था. इसके अलावा इस वीडियो में शूटिंग की क्लिप्स भी दिखाए गए है. इस वीडियो में शाहरुख काजोल के अलावा आदित्य चोपड़ा और करण जौहर काफी यंग लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस कमेंट कर रहे हैं कि ये एक आईकॉनिक फिल्म है.
 

दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की गई थी फिल्म की मेकिंग
बता दें कि दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे एक ऐसी फिल्म थी जिसकी मेकिंग रिलीज से पहले दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की गई थी. उन दिनों फिल्म का प्रमोशन इसी तरह से किया जाता था. दूरदर्शन पर हर शनिवार को इस फिल्म की मेकिंग के वीडियो शेयर किए जाते थे. डीडीएलजे ही नहीं बल्कि दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्म के बिहाइंड द सीन वीडियो भी दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किए जाते थे. डीडीएलजे फिल्म की बात की जाए, तो उसमें शाहरुख, काजोल के अलावा अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, परमीत सेठी, मंदिरा बेदी जैसे कलाकारों ने शानदार रोल प्ले किया था, यह फिल्म 30 साल बाद भी फैंस को खूब पसंद आती है.

