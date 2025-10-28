विज्ञापन

DDLJ में शाहरुख खान थे असली विलेन! जानिए आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं परमीत सेठी

परमीत ने फिल्म में काजोल के किरदार सिमरन के मंगेतर कुलजीत सिंह की भूमिका निभाई थी.

DDLJ में शाहरुख खान थे असली विलेन! परमीत सेठी ने ऐसा क्यो कहा?
साल 1995 की कल्ट-क्लासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (डीडीएलजे) को लेकर अब अभिनेता परमीत सेठी ने एक मजेदार बात कही है, जिसका उनके फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं. परमीत ने फिल्म में काजोल के किरदार सिमरन के मंगेतर कुलजीत सिंह की भूमिका निभाई थी. उन्होंने यह कहकर नई चर्चा को जन्म दे दिया कि शाहरुख खान का किरदार राज वास्तव में फिल्म का "असली खलनायक" हो सकता है.

‘राज ने मेरी मंगेतर भगाई'

पिंकविला को दिए एक साक्षात्कार में, परमीत ने अपना नजरिया रखते हुए कहा कि हांलाकि यह फिल्म राज और सिमरन के रोमांस के लिए मशहूर हुई, लेकिन उनके किरदार के नज़रिए से, राज ने कुलजीत की मंगेतर को भगा लिया. परमीत ने मज़ाकिया लहजे में कहा, "राज ने मेरी मंगेतर को छीन लिया."

उन्होंने आगे कहा, "डीडीएलजे में कुलजीत ने कुछ गलत नहीं किया. शाहरुख का जो किरदार है राज वो आकर मेरी मंगेतर को ले कर जाता है. मैं तो नहीं गया था."

फैंस ने किया सपोर्ट

फैंस परमीत से सहमत दिख रहे हैं और उन्हें ऐसी और भी फिल्में मिलीं जिनमें शाहरुख किसी और की गर्लफ्रेंड या मंगेतर के साथ रोमांस करते नजर आए. एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, “उन्होंने परदेस और दिल तो पागल हैं में भी ऐसा ही किया.” एक और ने लिखा, "कुछ कुछ होता है में सलमान खान के साथ ऐसा ही हुआ". एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने वीर जारा का जिक्र किया जहां प्रीति जिंटा की किरदार मनोज बाजपेयी से शादी करने वाली थी.

इन फिल्मों से मशहूर हुए परमीत सेठी

परमीत सेठी एक अभिनेता, राइटर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन दोनों में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995) में देसी मुंडा कुलजीत का किरदार निभाया. इसके बाद व दिलजले, धड़कन, बाज़: अ बर्ड इन डेंजर और रुस्तम जैसी लोकप्रिय फिल्मों में नजर आए.

Shah Rukh Khan, Parmeet Sethi, DDLJ, DDLJ Movie, Ddlj Movie Facts
