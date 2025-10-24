विज्ञापन

भीख मांगने वाली महिला ने गोद में बच्चा लिए लड़के के साथ किया ऐसा डांस, देखने वालों की लग गई भीड़, मिलियन पार पहुंचा व्यूज

इस वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर गोद में बच्चा लेकर भीख मांगने वाली यह मां कैसे अपनी गरीबी को भुलाकर सभी परेशानियों को नजरअंदाज कर रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
भीख मांगने वाली महिला ने गोद में बच्चा लिए लड़के के साथ किया ऐसा डांस, देखने वालों की लग गई भीड़, मिलियन पार पहुंचा व्यूज
भीख मांगने वाली महिला के साथ लड़के ने किया ऐसा डांस
नई दिल्ली:

खुशी किसी जरूरत की मोहताज नहीं होती, यह उदाहरण आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. सही बात है इंसान के पास कितनी ही दौलत आ जाए, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और कई लोग ऐसे भी हैं, जो फटेहाल होने के बाद भी जिंदगी को राजाओं की तरह जीते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि गरीबी और डिप्रेशन, टेंशन ये सब क्या चीज हैं. इस वीडियो ने बताया है कि इंसान किसी भी हाल में हो, खशी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए. यह वीडियो बताता है कि अंदर से खुश रहने के बाद इंसान बाहर से इतनी ही खूबसूरत दिखता है.


गरीब महिला का जोरदार डांस (Beggar Woman Viral Dance Video)
इस वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर गोद में बच्चा लेकर भीख मांगने वाली यह मां कैसे अपनी गरीबी को भुलाकर सभी परेशानियों को नजरअंदाज कर रही हैं. इस वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर अपनी बाइक से उतरता है और शाहरुख खान की फिल्म मोहब्बतें के सॉन्ग आंखें खुली हो या बंद पर नाचता है. इस वीडियो की शोभा बढ़ाने का काम किया है इस महिला ने, जो अपने बच्चे को गोद में लिए जोरों का डांस कर रही है. कंटेंट क्रिएटर और इस गरीब महिला की डांसिंग जोड़ी ने मजा बांध दिया है. दोनों सड़क पर इतना खुलकर डांस कर रहे हैं, कि जो कोई भी देखेगा उसका भी मन नाचने को करेगा. इस वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं.
 


महिला का डांस देख लोगों का दिल खुश ( Beggar Woman Dance Video Viral )
पहले आपको बता दें, इस वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है. कमेंट्स की बात करें तो यूजर्स ने अपने कमेंट्स से भी दिल जीत लिया है. इस पर एक ने लिखा है, 'मुझे बहुत अच्छा लगा एक गरीब का रिस्पेक्ट करते हुए आप ऐसे ही हमेशा खुश रहो भाई गरीबों की खुशी में आपकी भी खुशी है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, इस महिला के अंदर डांसिंग टैलेंट हैं, इनके डांस से ही पता चल रहा है. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स तालियां और रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है और लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Beggar Woman, Beggar Woman Viral Video, Viral Dance Clip, Viral Dance Video 2025, Viral Dance Video Indian
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com