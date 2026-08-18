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Batwara 1947 collection day 4:'शिवम पंडित' ने 'सिकंदर मिर्जा' को दिया कड़ी टक्कर, जानें चौथे दिन कितनी हुई 'बंटवारा 1947' की कमाई

Batwara 1947 box office collection day 4:सनी देओल की बंटवारा 1947 इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' के साथ रिलीज हुई है.  इससे बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच मुकाबला और भी कड़ा हो गया है.

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Batwara 1947 collection day 4:'शिवम पंडित' ने 'सिकंदर मिर्जा' को दिया कड़ी टक्कर, जानें चौथे दिन कितनी हुई 'बंटवारा 1947' की कमाई
जानें चौथे दिन कितनी हुई 'बंटवारा 1947' की कमाई
नई दिल्ली:

Batwara 1947 box office collection day 4:जुलाई में नेटफ्लिक्स पर 'इक्का' की सफलता के बाद  एक्टर अब 'बंटवारा 1947' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. यह पीरियड ड्रामा पिछले साल की 'जाट' के बाद उनकी पहली थिएटर रिलीज है और यह इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' के साथ रिलीज हुई है.  इससे बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच मुकाबला और भी कड़ा हो गया है. एक औसत ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में पहले सोमवार को भारी गिरावट आई, जिससे इसके थिएटर में चलने पर दबाव बढ़ गया. मजबूत कास्ट और बंटवारे पर आधारित कहानी के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ने में संघर्ष कर रही है.

बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'बंटवारा 1947' की कमाई में पहले सोमवार, 17 अगस्त को भारी गिरावट देखी गई. फिल्म ने भारत में सिर्फ 2 करोड़ नेट कमाए, जिसमें 6,771 शो में लगभग 11% ऑक्यूपेंसी रही. यह रविवार की 7.25 करोड़ की कमाई से 72.4% की भारी गिरावट है.

इसके साथ ही, फिल्म का चार दिनों का भारत में नेट कलेक्शन 28.50 करोड़ हो गया है, जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 33.95 करोड़ तक पहुंच गया है 'बंटवारा 1947' ने चौथे दिन विदेशी बाजारों से भी लगभग 0.75 करोड़ कमाए, जिससे इसका विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 6.25 करोड़ और दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन 40.20 करोड़ हो गया
 
'आवारापन 2' आगे बनी हुई है
'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' से भी पिछड़ रही है. जहां सनी की फिल्म अपने पहले सोमवार को सिर्फ 2 करोड़ नेट कमा पाई, वहीं 'आवारापन 2' की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत रही. उसने उसी दिन 9.25 करोड़ नेट कमाए और 100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई. दोनों फिल्मों के बीच के अंतर को अब नजरअंदाज करना मुश्किल है. 'आवारापन 2' ने 'बंटवारा 1947' के सोमवार के कलेक्शन से चार गुना ज्यादा कमाई की, जो यह दिखाता है कि बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों का प्रदर्शन कितना अलग रहा है.

फिल्म के बारे में
फिल्म के पक्ष में कई बातें थीं, जिनमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल शामिल थे. फिल्म को अच्छे रिव्यू भी मिले, लेकिन इसकी तारीफ का असर सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या पर नहीं हुई. 

1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म सिकंदर मिर्जा नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की कहानी है, जो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चला जाता है. उसकी जिंदगी में मुश्किल तब आती है जब उसे पता चलता है कि ऊपर की मंजिल पर एक हिंदू महिला रह रही है और वह वहां से जाने से इनकार कर देती है. जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, सिकंदर उस महिला की सुरक्षा करने और साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने की कोशिश में लग जाता है. इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है और इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं.

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