विज्ञापन

Batwara 1947 Box Office Collection Day 5: सनी देओल की फिल्म को महंगे पड़ गए इमरान हाशमी, पांचवां दिन भी रहा ठंडा

Batwara 1947 Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 इस वक्त थियेटर्स में दर्शकों के लिए संघर्ष कर रही है. फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स मिलता नजर नहीं आ रहा है जैसी कि इससे उम्मीद की गई थी.

Read Time: 3 mins
Share
Batwara 1947 Box Office Collection Day 5: सनी देओल की फिल्म को महंगे पड़ गए इमरान हाशमी, पांचवां दिन भी रहा ठंडा
Batwara 1947 Box Office Collection Day 5
Social Media
नई दिल्ली:

Batwara 1947 Box Office Collection Day 5: सनी देओल और शबाना आजमी की बंटवारे पर बनी इस फिल्म ने भले ही दर्शकों के दिलों को छू लिया हो, लेकिन इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' से कड़ी टक्कर के चलते इसे दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. पहले रविवार (16 अगस्त) के बाद गिरावट देखने के बाद, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है. हालांकि पांचवें दिन कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई लेकिन बड़े सितारों वाली फिल्म होने के बावजूद 'बंटवारा 1947' अभी भी 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए स्ट्रगल कर रही है.

बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

सैकनिल्क के मुताबिक रविवार (16 अगस्त) को फिल्म के कलेक्शन में 46% की गिरावट आई और इसने 7.25 करोड़ रुपये कमाए. पहला सोमवार भी कुछ खास नहीं रहा, कलेक्शन 72% गिरकर 2 करोड़ रुपये रह गया, जो अब तक का सबसे कम एक दिन का कलेक्शन है. हालांकि पहले मंगलवार (18 अगस्त) को फिल्म में 12.5% ​​की थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई और इसने 2.25 करोड़ रुपये कमाए. इसका डोमेस्टिक नेट कलेक्शन अब 30.75 करोड़ रुपये है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 36.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: @Sunnydeol/X

बटवारा 1947 को इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' से कड़ी टक्कर मिल रही है. जहां सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वहीं इमरान की फिल्म पहले ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और इसकी रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है. 'बंटवारा 1947' की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस क्रिटिक्स और दर्शकों से आ रहे मिले-जुले रिएक्शन के बीच आ रही है. सनी देओल और शबाना आजमी की दमदार एक्टिंग के लिए फिल्म की तारीफ की गई है, लेकिन इसकी कहानी को क्रिटिसाइज भी किया गया है.

हेमा मालिनी ने किया बटवारा 1947 का रिव्यू

हाल ही में धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर सनी देओल की फिल्म के लिए अपना सपोर्ट दिखाया. उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, "मैंने कल 'बंटवारा' फिल्म देखी. यह वाकई शानदार है और इसमें एक साफ संदेश है जो बताता है कि आज देश को किस चीज की जरूरत है." उन्होंने आगे कहा, "यह हमें याद दिलाता है कि इंसानियत, आपसी सम्मान और भाईचारा, नफरत और बंटवारे से कहीं ज्यादा जरूरी हैं. मुझे उम्मीद है कि यह खूबसूरत संदेश लोगों को अपनी सोच बदलने और नफरत के बजाय दयाभाव चुनने के लिए प्रेरित करेगा. राजकुमार संतोषी का शानदार डायरेक्शन और सनी देओल व शबाना आजमी की बेहतरीन एक्टिंग. करण देओल और प्रीति जिंटा ने भी अच्छी एक्टिंग की है. आमिर खान को एक ऐसी सदाबहार फिल्म बनाने के लिए बधाई, जिसका संदेश सचमुच आज के समय की जरूरत है."

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन का दर्दभरा गीत, 33 साल पहले जब पर्दे पर आया तो हर भाई-बहन की आंख में आ गए थे आंसू

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Batwara 1947, Batwara 1947 Box Office Collection, Sunny Deol, Entertainment, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com