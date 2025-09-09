विज्ञापन

Battle Of Galwan: सलमान खान ने दिखाई 'बैटल ऑफ गलवान' की पहली झलक, सेना की वर्दी में दिखे भाईजान

'बैटल ऑफ गलवान' का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के अलावा, बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी.

नई दिल्ली:

सलमान खान अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वह बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं. यह पोस्ट सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज बन गया हैसलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्हें आर्मी की वर्दी पहने हुए देखा जा सकता है. उनके कंधे पर लाल और पीले रंग की रैंक पट्टी लगी हुई है, जो यह बताती है कि वह किसी सेना के अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. तस्वीर में क्लैपबोर्ड भी नजर आ रहा है, जिस पर फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' लिखा है.

इसके अलावा, क्लैपबोर्ड पर फिल्म के सीन नंबर, टेक नंबर, और शॉट की जानकारी भी दी गई है. तस्वीर में सलमान का लुक काफी गंभीर है. वह चोटिल नजर आ रहे हैं. तस्वीर में उनके माथे से खून बहता नजर आ रहा है.

बता दें कि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो साल 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुए असल संघर्ष को पर्दे पर लेकर आएगी.

'बैटल ऑफ गलवान' का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के अलावा, बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. वहीं, जेन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरा सोहल और विपिन भारद्वाज समेत कई कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस में सलमान की इस नई फिल्म को लेकर काफी उत्साह है. इसका अंदाजा उनके पोस्ट में आए कमेंट्स के जरिए लगाया जा सकता है. एक फैन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "वाह, सलमान सर, अब दुश्मनों को आपसे कोई नहीं बचा सकता." दूसरे फैन ने लिखा, ''अब बॉक्स ऑफिस पर गदर मचने वाला है.'' कई फैंस ने दिल और तिरंगे के इमोजी भी कमेंट्स सेक्शन में भेजे.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
