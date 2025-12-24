'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान के साथ काम करेंगी चित्रांगदा, बोलीं- कभी सोचा नहीं था...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भले ही मौजूदा साल में फिल्म सिकंदर से फ्लॉप हो गए हों, लेकिन अब अगले साल वह फिल्म बैटल ऑफ गलवान से इसकी भरपाई जरूर करना चाहेंगे. बैटल ऑफ गलवान सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका इंतजार उनके फैंस को बेसब्री है. आगामी 27 दिसंबर को फिल्म से बड़ा तोहफा मिल सकता है, क्योंकि इस दिन सलमान अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. इससे पहले फिल्म की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने अपने रोल पर बड़ी बात कही है. यह पहली बार है, जब चित्रांगदा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान के साथ काम करने जा रही हैं. उम्र में सलमान खान से 11 साल छोटी एक्ट्रेस ने क्या कहा है चलिए जानते है.

क्या बोलीं चित्रांगदा सिंह ?

जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि पिछले 20 सालों में वह सलमान खान की सबसे उम्रदराज हीरोइन हैं तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सलमान खान की फिल्म करूंगी, क्योंकि मेरा काम उनसे बहुत अलग है. लेकिन मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही बैठता है'. एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'शूटिंग के दौरान मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मुझे ही इसका हिस्सा बनना चाहिए. सच कहूं तो वो एक कमाल के एक्टर हैं. अगर आप उनकी कुछ फिल्में देखें, तो जैसा कि लोग ऋषि कपूर के बारे में कहते थे. आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं. उनकी एक्टिंग में उनकी शख्सियत की झलक साफ दिखती है. फिलहाल, चित्रांगदा फिल्म रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स में दिख रही हैं. इस फिल्म के लीड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं.

बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट

कहा जा रहा है कि सलमान खान के 60वें बर्थडे के मौके पर मेकर्स फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर के साथ-साथ इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर सकते हैं. हो सकता है कि फिल्म ईद 2026 के मौके पर रिलीज हो, लेकिन इस मौके पर तो रणवीर सिंह की धुरंधर 2 लॉक हो चुकी है. वहीं, मार्च और जून के बीच भी फिल्म की रिलीज तय हो सकती है. मेकर्स सलमान खान की फिल्म को लेकर किसी बड़े क्लैश से दूर रहना चाहते हैं. मेकर्स ने इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के लिए कौन सी डेट चुनी है, यह तो भाईजान के बर्थडे पर ही पता चलेगा. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने किया है. फिल्म साल 2020 के गलवान घाटी क्लैश पर बेस्ड है. फिल्म में सलमान सेना की वर्दी में नजर आएंगे.