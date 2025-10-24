अमिताभ बच्चन के पास नही था काम, यश चोपड़ा से मांग कर ली थी ये फिल्म

सिनेमा जगत में कई स्टार्स ऐसे हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक का सफर तय किया. कई स्टार्स तो ऐसे भी रहें, जो फटेहाल मौत के मुंह में समा गए. कईयों के पास इलाज तक पैसे नहीं थे और आखिरी दिनों में भूखे मरने तक की नौबत आ गई. बुलंदियों पर जाने वाले स्टार्स ने डाउनफॉल भी देखा है और इसमें एक नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी है, जो सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब गए थे. फिल्में चल नहीं रही थीं. फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी फ्लॉप हो गया था, लेकिन बिग बी ने हार नहीं मानी और फिर जीरो से रिस्टार्ट किया. अमिताभ को सहारा देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि यश चोपड़ा थे, जिनके बेटे की इस फिल्म से उनकी पटरी से उतरी गाड़ी पर ट्रैक पर आ गई थी.



इस फिल्म से पटरी पर आई गाड़ी

फिल्म मोहब्बतें को यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था, जो आगामी 27 अक्टूबर को अपने 20 साल पूरे करने जा रही है. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गुरुकुल के प्रिंसिपल की भूमिका निभाई थी और शाहरुख खान एक म्यूजिक टीचर के रोल में थे. प्रिंसिपल के रोल के लिए आदित्य चोपड़ा ने पहले बोमन ईरानी को साइन किया था, लेकिन पिता यश चोपड़ा की रिक्वेस्ट पर आदित्य ने अमिताभ को यह रोल दे दिया. इस वक्त तक अमिताभ दिवालिया हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म से उनका सिक्का दोबारा चल पड़ा. एक दफा जब अमिताभ मोहब्बतें के सेट पर शाहरुख का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने आदित्य चोपड़ा से इसका कारण पूछा, तो जवाब मिला कि शाहरुख फिल्म के लीड एक्टर हैं और उन्हें यश चोपड़ा के कहने पर फिल्म में लिया गया है, इसलिए उन्हें हीरो का इंतजार करना पड़ेगा.



जब सड़क पर आ गये थे बिग बी

बता दें, साल 1995 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड खोली थी, लेकिन इसके तहत बनी फिल्में चली नहीं और बिग बी सड़क पर आ गये थे. बिग बी ने कहा था कि इस दौरान उनका दिवाला निकल गया था और कई मनी लीगल केस का सामना भी कर रहे थे. फिर अमिताभ बच्चन ने समझदारी से काम लेते हुए खुद को संभाला और एक फिर फिर एक्टिंग की ओर चल दिए. इस दौरान उन्हें फिल्म मोहब्बतें और कौन बनेगा करोड़पति जैसा सुपरहिट शो मिला.