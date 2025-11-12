बजरंगी भाईजान में बनी थी मुन्नी, अब बन गई फिल्म की हीरोइन, लाल सूट में दिखी दुल्हन जैसी, फैन्स बोले- 10 साल बाद...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' (2015) में अपनी मासूमियत से सबका दिल जीतने वाली ‘मुन्नी' यानी हर्षाली मल्होत्रा अब बड़ी हो चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लाल लहंगा और ब्लाउज में कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए. 10 साल पहले जिस छोटी सी बच्ची ने दर्शकों को रुलाया और हंसाया था, वह अब काफी ग्लैमरस बन चुकी हैं. हर्षाली की लेटेस्ट तस्वीरें देखने के बाद फैंस इन पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.



मुन्नी का नया लुक बना सोशल मीडिया सेंसेशन



सोशल मीडिया पर हर्षाली काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. कुछ समय पहले हर्षाली ने रेड कलर के आउटफिट में अपनी फोटोज शेयर की थी और इन फोटोज में मुन्नी उर्फ हर्षाली काफी बड़ी और खूबसूरत नजर आ रही थी. इन फोटो में हर्षाली ने रेड कलर का लहंगा और ब्लाउज पहना हुआ था और उसके साथ मैचिंग ज्वैलरी भी पहनी हुई थी.



हर्षाली की फोटोज पर फैंस के रिएक्शन

हर्षाली की इन फोटोज में फैंस ने तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'मैंने तुम्हें 9 साल बाद देखा है. मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई. तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है. मैं एक सिंगर हूँ, उम्मीद है हम जल्द ही मिलेंगे'



अब फिल्मों में बतौर हीरोइन

वर्कफ्रंट की बात करें तो हर्षाली ने फिल्मों में बतौर हीरोइन कदम रख दिया है. साउथ की फिल्म 'अखंडा 2' में हर्षाली को लीड रोल में देखा गया था. इस फिल्म में वह तेलुगु सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आईं थी. इसके अलावा वो 'कुबूल' और 'लौट आओ तृषा' जैसे टीवी शो में भी काम कर चुकी हैं.



