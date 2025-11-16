विज्ञापन

65 वर्षीय एक्टर की फिल्म में दिखेंगी 17 साल की बजरंगी भाईजान की मुन्नी, लॉन्च पर हुआ कुछ ऐसा कि भड़के लोग

17 वर्षीय बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा 65 वर्षीय सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ अखंडा 2 में तेलुगू डेब्यू करने वाली हैं.

नंदमुरी बालकृष्ण के साथ हर्षाली मल्होत्रा का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

बजरंगी भाईजान की मुन्नी का किरदार निभाकर फेमस हुईं एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा अब 17 साल की हो गई हैं और एक्टिंग की दुनिया में एक बार फिर कदम रखने के लिए तैयार हैं. हाल ही में उन्होंने ऐलान किया कि वह 65 वर्षीय सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ फिल्म अखंडा 2 में नजर आने वाली हैं, जिसका हाल ही में एक इवेंट देखने को मिला था. अखंडा 2 के गाने के लॉन्च इवेंट में वह रेड कलर की ड्रैस पहने नजर आई थीं, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था. लेकिन एक वीडियो काफी ट्रोल हो रहा है.

वीडियो में अखंडा 2 की पूरी टीम नजर आ रही हैं. लेकिन जब बात फोटो खिंचवाने की आती है तो नंदमुरी बालकृष्ण को हर्षाली का हाथ पकड़कर आगे की ओर खींचते हुए देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो सामने आया लोगों ने एक्टर के इस बर्ताव को कतई पसंद नहीं किया. वहीं इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट सैक्शन में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक्टर को खरीखोटी सुनाई.

गौरतलब है कि हर्षाली मल्होत्रा को बजरंगी भाईजान की मुन्नी के किरदार के लिए जाना जाता है, जिन्होंने सलमान खान के साथ अपनी मासूमियत से फैंस का दिल जीत लिया. लेकिन अब वह एक्टिंग डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. वहीं इसके लिए उन्होंने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री को चुना है. दरअसल, वह नंदमुरी बालकृष्ण की सुपरहिट फिल्म अखंडा के सीक्वल अखंडा 2 में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी, जिसकी पहली झलक पोस्टर के जरिए फैंस को मिल चुकी है.

अखंडा 2 की बात करें तो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा लीड रोल में हैं. जहकि फिल्म का निर्देशन बोयापति श्रीनू ने किया है. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. जबकि यह पैन इंडिया फिल्म है, जिसके चलते फिल्म की चर्चा सुनने को मिल रही है.

