बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन जैसा नहीं बाहुबली: द एपिक का ट्रेलर, फैंस बोले- टूटेंगे कई रिकॉर्ड 

31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही बाहुबली: द एपिक का ट्रेलर एसएस राजामौली ने रिलीज कर दिया है, जिसे फैंस को खूब प्यार मिल रहा है.  

बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन जैसा नहीं बाहुबली: द एपिक का ट्रेलर, फैंस बोले- टूटेंगे कई रिकॉर्ड 
बाहुबली द एपिक का ट्रेलर रिलीज हो गया है
नई दिल्ली:

बाहुबली द बिगनिंग और 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन के बाद एसएस राजामौली एक बार फिर 'बाहुबली : द एपिक' से धमाकेदार वापसी कर रहे हैं. शुक्रवार को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "तैयार हो जाइए. आ गया है 'बाहुबली : द एपिक' का जबरदस्त ट्रेलर." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 'बाहुबली: द एपिक', 'बाहुबली: द बिगनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' (2017) का कोलाब और नया संस्करण होगा. इसमें दोनों फिल्मों के चुनिंदा सीन्स को नए अंदाज में पेश किया जाएगा. कुछ सीन में बदलाव जोड़े गए हैं, जो दर्शकों को नया अनुभव देंगे. राजामौली ने इसे 'बाहुबली' की 10वीं वर्षगांठ का जश्न बताया है. 

इस खास प्रोजेक्ट की घोषणा खुद राजामौली ने की थी.'बाहुबली: द बिगनिंग' के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "बाहुबली : एक सफर की शुरुआत, अनगिनत यादें, अनंत प्रेरणा. 10 साल पूरे." 'बाहुबली: द बिगनिंग' 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी, जिसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया जैसे सितारों ने अभिनय किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. यह फिल्म भारतीय सिनेमा में भव्यता का नया मानक बनी.

वहीं, 'बाहुबली 2' साल 2017 में दुनिया भर में 9,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी. 250 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जिससे यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई.

'बाहुबली: द एपिक' के साथ राजामौली एक बार फिर दर्शकों को माहिष्मति की दुनिया में ले जाने को तैयार हैं. यह न केवल यादें ताजा करेगा, बल्कि नई पीढ़ी को बाहुबली की गाथा दिखाएगा.

