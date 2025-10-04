बाहुबली: द एपिक की रिलीज से पहले नेटफ्लिक्स से हटाए गए बाहुबली के दोनों पार्ट, इत्तेफाक या बड़ी स्ट्रैटेजी?

भारतीय सिनेमा के इतिहास में एस. एस. राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी को एक ऐसा मील का पत्थर माना जाता है, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े बल्कि भारतीय फिल्मों की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया. बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली 2: द कन्क्लूजन ने अपने भव्य सेट्स, दमदार कहानी और लाजवाब तकनीकी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया था. अब जब दर्शक बाहुबली: द एपिक का इंतजार कर रहे हैं, जो दोनों फिल्मों का री-एडिटेड और रीमास्टर्ड वर्जन होगा. ऐसे में अचानक नेटफ्लिक्स से दोनों फिल्में हटाए जाने ने जिज्ञासा और भी बढ़ा दी है.

नेटफ्लिक्स से हटे दोनों पार्ट्स

बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली 2 का एक साथ नेटफ्लिक्स से हटाया जाना फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा. लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यह केवल इत्तेफाक है या फिर मेकर्स की कोई खास रणनीति.

रणनीति या महज इत्तेफाक?

फिल्म जगत में चर्चा है कि बाहुबली: द एपिक की रिलीज से पहले यह कदम दर्शकों में उत्सुकता बढ़ाने के लिए उठाया गया हो सकता है. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल एक सामान्य स्ट्रीमिंग समझौते का हिस्सा भी हो सकता है.

‘बाहुबली: द एपिक' क्या है?

बाहुबली: द एपिक एक सिंगल-फिल्म वर्जन है, जिसमें दोनों फिल्मों को जोड़कर नई तकनीकी खूबियों, अनदेखे दृश्यों और कुछ बदलावों के साथ पेश किया जाएगा. यह दर्शकों को एक बार फिर उस महाकाव्य की दुनिया में ले जाएगा जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया. फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. दर्शक इसे IMAX, 4DX, D-Box, Dolby Cinema और EPIQ जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में देख पाएंगे. यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी.