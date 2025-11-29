प्रभास की पत्नी का रोल करने वाली ये लड़की कभी थी योगा टीचर, डायरेक्टर की पड़ी नजर तो बदली किस्मत, 2400 करोड़ की फिल्म में कर चुकी है काम

जब हम किसी फील्ड को चुनते हैं, तो यही सोचते हैं कि अब हम इसी फील्ड में अपना आगे का करियर बनाएंगे, लेकिन किस्मत कभी- कभी आपको ऐसी फील्ड का हिस्सा बना देती है, जिसके बारे में आप सपने में नहीं सोचते. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत योगा टीचर से की, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें फिल्मों की दुनिया में खींच लाई. बता दें, इस लड़की पर एक डायरेक्टर की नजर पड़ी थी और रातों रात उनकी तकदीर बदल गई. आइए जानते हैं, कौन हैं वो.



फिल्म "बाहुबली" की एक्ट्रेस कभी थी योगा टीचर



जी हां हम यहां फिल्म "बाहुबली" एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक योगा टीचर से की थी, लेकिन एक डायरेक्टर की नजर इन पर पड़ी और फिर उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आने लगी. बता दें, आज वह तेलुगु सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस हैं, जिनकी फीस काफी हाई मानी जाती हैं.



इस डायरेक्टर की अनुष्का पर पड़ी थी नजर



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुष्का ने योग गुरु भारत ठाकुर से योग सीखा था, जिसके बाद उन्होंने योगा टीचर के तौर पर योग क्लासेस देना शुरू किया है. बता दें, इसी दौरान तेलुगु इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर मेहर रमेश की नजर उन पर पड़ी थी और उन्हें देखते ही उन्होंने एक फिल्म भी ऑफर कर दी थी. अनुष्का ने कभी नहीं सोचा था, कि वह एक दिन फिल्मों में काम करेगी, लेकिन आज हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ करता है.





20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं अनुष्का

अनुष्का शेट्टी ने साल 2005 में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी. अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो चुके हैं. पहली फिल्म 'सुपर' में उन्होंने सुपरस्टार नागार्जुन के साथ काम किया था. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्म दी हैं. बता दें, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैटिरी राजामौली ने अपनी पीरियड ड्रामा 'बाहुबली' से मिली थी, जिसने 2400 करोड़ की कमाई की थी. बता दें, वह फिल्म 'बाहुबली' के पहले और दूसरे पार्ट में नजर आई थी. पहले पार्ट में उन्होंने अमरेंद्र बाहुबली, (जिसका किरदार फेमस तेलुगु एक्टर प्रभास ने निभाया था) की पत्नी का किरदार निभाया था, जिसका नाम राजकुमारी देवसेना था.









