Baaghi 4 Movie Review: एक्शन में दिखे टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त, जानें कैसी है बागी 4

टाइगर श्रॉफ की हिट फ्रेंचाइजी बागी की चौथी फिल्म रिलीज हो गई है. इस बार टाइगर के साथ संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू जैसे सितारे हैं. बागी सीरीज की पहली फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी जिसने टाइगर श्रॉफ को एक्शन हीरो बनाया. तो क्या ये फिल्म वो जादू बिखेर पाई, जो बागी सीरीज की पहचान रही है? आइए जानते हैं कैसी है फिल्म…

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 19: तान्या मित्तल की बातें सुनने के बाद अब आया माता-पिता का रिएक्शन, जानें क्यों बोले- ये हमारे लिए मुश्किल...

बागी 4 की कहानी

बागी 4 में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर रॉनी के रोल में हैं. रॉनी की जिंदगी में इस बार भी प्यार और उसके साथ ट्रेजेडी की कोई कमी नहीं है. एक हादसा रॉनी की जिंदगी में तूफान ला देता है. ये क्या है ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा लेकिन संजय दत्त की एंट्री से चीजें बदलती हैं. लेकिन कहानी को ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर बनाने के चक्कर में सब गोलमाल हो जाता है. फिर बॉलीवुड की एक्क्शन फिल्मों में जिस तरह कहानी पर ज्यादा फोकस नहीं रहता वही बात यहाँ पर भी है. इस तरह ये बागी भी कमजोर निकलती है.

बागी 4 में एक्टिंग

टाइगर श्रॉफ का एक्शन इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. लेकिन जब बात इमोशन्स की आती है, तो टाइगर का चेहरा वैसा ही रहता है और एक्सप्रेशंस गायब रहते हैं. संजय दत्त विलेन के रोल में अच्छे हैं. लेकिन उनके पास करने के लिेए लिमिटेड स्पेस है. सोनम बाजवा और हरनाज संधू कुछ भी यादगार नहीं कर सकी हैं.

बागी 4 वर्डिक्ट

बागी 4 टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए एक पावर-पैक एक्शन फिल्म हो सकती है, लेकिन अगर आप एक मजबूत कहानी और कुछ नए की तलाश में हैं, तो ये फिल्म आपको थोड़ा निराश कर सकती है.

रेटिंग: 2/5 स्टार

डायरेक्टरः ए हर्षा

कलाकार: टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा