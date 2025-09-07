विज्ञापन

Baaghi 4 Box Office Collection Day 2: टाइगर श्रॉफ की बागी 4 ने छोड़ा द बंगाल फाइल्स को पीछे, 2nd डे कमाए इतने

Baaghi 4 Box Office Collection Day 2: बागी 4 के साथ टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने विवादित फिल्म द बंगाल फाइल्स को काफी पीछे पछाड़ दिया.

नई दिल्ली:

Baaghi 4 Box Office Collection Day 2: मचअवेटेड फिल्म बागी 4 सिनेमाघरों में 5 सितंबर को रिलीज हो गई है. टाइगर श्रॉफ, हरनाज संधू, संजय दत्त और सोनम बाजवा इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. ए हर्षा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने साल की टॉप 10 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर ली है. इतना ही नहीं टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने विवादों में फंसी द बंगाल फाइल्स को बड़े मार्जिन से  पीछे छोड़ दिया है. हालांकि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन बागी 4 की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन बागी 4 ने 12 करोड़ का कलेक्शन ओपनिंग डे पर किया था. दूसरे दिन यह आंकडा 9 करोड़ पर पहुंच गया है. इसके बाद दो दिन में बागी 4 का कलेक्शन 21 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की थी. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई फिल्म ने 25 करोड़ की कमाई हासिल की है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बागी 4 को ए सर्टिफिकेट मिला है, जिसके चलते कमाई पर असर देखने को मिला है. 

द बंगाल फाइल्स की बात करें तो पहले दिन ने 1.75 करोड़ की कमाई हासिल की. दूसरे दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ की कमाई की. दो दिनों के कलेक्शन के साथ 4 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 5 करोड़ की कमाई कर चुका है. इसके साथ ही बागी 4 ने द बंगाल फाइल्स को काफी मार्जिन से पीछे छोड़ दिया था. 

टाइगर श्रॉफ की टॉप 5 ओपनर फिल्में

टाइगर श्रॉफ की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो 2019 में रिलीज हुई वॉर 2 ने 53.35 करोड़ की कमाई की थी. 2018 में रिलीज हुई बागी 2 ने 25.10 करोड़ की कमाई हासिल की थी. 2020 में आई बागी 3 ने 17.50 करोड़ की कमाई की. 2024 में रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां की फिल्म ने 16.07 करोड़ की कमाई की. 2025 में बागी 4 ने 13.20 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की.  

