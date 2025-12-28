अथिया शेट्टी ने बेटी इवारा की पिता केएल राहुल के साथ खेलते हुए शेयर की तस्वीरें, सुनील शेट्टी की नातिन पर फैंस ने लुटाया प्यार

अथिया शेट्टी ने अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियों की तस्वीरें शेयर की हैं. शनिवार को इंस्टाग्राम पर अथिया ने अपनी बेटी इवारा की एक फोटो शेयर की, जिसमें वह अपने पिता-क्रिकेटर केएल राहुल के साथ खेल रही है. पहली फोटो में अथिया ने अपने स्टे की एक झलक दी. दूसरी फोटो में केएल राहुल इवारा को अपनी बाहों में पकड़े हुए और ऊपर उठाते हुए दिखे, जबकि इवारा ने अपने पैर उनके सीने पर रखे हुए थे. तस्वीर में दोनों में से किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था. इवारा ने लाल और सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी, जबकि केएल राहुल ने ग्रे को-ऑर्ड सेट पहना था.

अथिया ने एक सेल्फी अपनी वॉक के दौरान की शेयर की. स्वादिष्ट खाने का लुत्फ़ उठाते हुए, एक क्रिसमस ट्री और एक चर्च की तस्वीरें भी उन्होंने पोस्ट कीं. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, " 2025 का आखिरी." पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक फैन ने कहा, "इवा बहुत तेज़ी से बड़ी हो रही है, हमारी छोटी क्रिसमस बेबी." एक व्यक्ति ने लिखा, "इवारा की तस्वीर बहुत प्यारी है, इसके लिए बहुत इंतज़ार किया. " एक कमेंट में लिखा था, "वाह इवारा का पहला क्रिसमस" अथिया ने अभी तक अपने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया है. हालांकि, वह इंस्टाग्राम पर अपने बच्चे की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में, उन्हेोंने बेटी के पैरों की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "हाल ही में ज़िंदगी."

अथिया के परिवार, फिल्मों के बारे में

अथिया, जो कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं. उन्होंने 23 जनवरी, 2023 को खंडाला में सुनील शेट्टी के फार्महाउस में एक प्राइवेट सेरेमनी में क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की. इस कपल ने बाद में नवंबर 2024 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की और मार्च में अपनी पहली बच्ची, जिसका नाम इवारा है का स्वागत किया. इंस्टाग्राम पर इस कपल ने बाद में अपने न्यूबॉर्न बच्चे के साथ अपनी एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की और उसका नाम भी बताया - इवारा. "हमारी बच्ची, हमारा सब कुछ. अथिया ने 2015 में हीरो फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की थी. बाद में, वह मुबारकां और मोतीचूर चकनाचूर जैसी फिल्मों में नज़र आईं.