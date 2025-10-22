असरानी को 'शोले' के लिए मिली फीस जानकर रह जाएंगे शॉक्ड, अमिताभ बच्चन से मिले थे 85 हजार कम

बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्म शोले को भला कौन भूल सकता है? इस फिल्म ने ना केवल सिर्फ और एक्शन से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि इसके किरदार भी अमर हो गए. इनमें से एक थे असरानी, जिनके ‘अंग्रेजों के जमाने के जेलर' ने कॉमेडी की ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी लोग उनके डायलॉग्स सुनते ही मुस्कराने लगते हैं. उनका अंदाज बहुत ही कमाल था. 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म ने कई एक्टर्स को यादगार किरदार दिए थे. ये 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फेहरिस्त में टॉप पर भी थी. क्या आप जानते हैं कि इस यादगार रोल के लिए असरानी को कितनी फीस मिली थी?

असरानी शोले फीस

उस दौर में शोले का निर्माण करीब तीन करोड़ रुपये के बजट में हुआ था, जो आज के हिसाब से मामूली लगता है. सहायक अभिनेताओं को उस समय मुख्य सितारों की तुलना में काफी कम मेहनताना मिलता था. बताया जाता है कि असरानी को शोले में उनके शानदार ‘जेलर' के किरदार के लिए लगभग 15 हजार फीस दी गई थी. ये फीस उस समय के हिसाब से एक सहायक कलाकार के लिए सामान्य थी, लेकिन असरानी के अभिनय ने इस छोटे से रोल को इतिहास में दर्ज कर दिया.

शोले के सबसे महंगे एक्टर

शोले की स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जैसे बड़े नाम थे, जिनकी फीस लाखों में थी. मसलन, धर्मेंद्र को करीब एक लाख 50 हजार रुपये और अमिताभ को एक लाख रुपये मिले थे. लेकिन सहायक कलाकारों जैसे असरानी, विजू खोटे और मैक मोहन को हजारों में ही मेहनताना मिला.

शोले का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शोले ने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, लेकिन असरानी जैसे कलाकारों की मेहनत ने इसे एक सांस्कृतिक धरोहर बना दिया. असरानी ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें चुपके चुपके, खट्टा मीठा, भूल भुलैया और शोले शामिल हैं. असरानी का 20 अक्तूबर को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.