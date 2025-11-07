विज्ञापन

द फैमिली मैन 3 के प्रमोशन में हादसा, स्टेज से गिर गईं अश्लेषा ठाकुर, पैर मुड़ने से दर्द से कराह उठीं

मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की चर्चित सीरीज 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन आखिरकार रिलीज होने जा रहा है. 21 नवंबर से प्राइम वीडियो पर इसे लोग देख पाएंगे. इससे पहले फैमिली मैन की पूरी स्टार कास्ट प्रमोशन में बिजी है.

Read Time: 3 mins
Share
द फैमिली मैन 3 के प्रमोशन में हादसा, स्टेज से गिर गईं अश्लेषा ठाकुर, पैर मुड़ने से दर्द से कराह उठीं
o फैमिली मैन 3 प्रमोशन में अश्लेषा ठाकुर का एक्सीडेंट
नई दिल्ली:

मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की चर्चित सीरीज 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन आखिरकार रिलीज होने जा रहा है. 21 नवंबर से प्राइम वीडियो पर इसे लोग देख पाएंगे. इससे पहले फैमिली मैन की पूरी स्टार कास्ट प्रमोशन में बिजी है. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अश्लेषा ठाकुर अचानक स्टेज से उतरते हुए गिर जाती हैं और उनका पैर मुड़ जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो नीचे बैठी हुई हैं और काफी दर्द में हैं. इस दौरान बाकी को-एक्टर उन्हें सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. 

ट्रेलर लॉन्च का है वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो 'द फैमिली मैन' के ट्रेलर लॉन्च का बताया जा रहा है. अश्लेषा ठाकुर को इस दौरान एक ब्लैक कलर की खूबसूरत ड्रेस में देखा जा सकता है. वीडियो में दिख रहा है कि अश्लेषा स्टेज से नीचे उतर रही हैं, तभी अचानक उनका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती हैं. उन्होंने ड्रेस के साथ पेंसिल हाई हील्स पहनी हुई थीं, जिसके चलते उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गईं. 

को-एक्टर्स ने दिया सहारा

इस दौरान अश्लेषा के साथ उनकी को-एक्ट्रेस प्रियामणि और को-एक्टर शारिब हाशमी भी मौजूद थे. जैसे ही एक्ट्रेस का पैर मुड़ा और वो नीचे गिरीं, वैसे ही हाशमी और बाकी को-एक्टर उन्हें उठाने पहुंच गए. एक्ट्रेस गिरने के बाद काफी दर्द में नजर आ रही थीं और किसी तरह बाकी लोगों का सहारा लेकर वो खड़ी हुईं. साथ ही उनके क्रू ने वहां मौजूद मीडियाकर्मियों से अपील करते हुए कहा कि प्लीज इसकी फोटो या वीडियो मत लीजिए. 

फैंस को फैमिली मैन का इंतजार

फैमिली मैन के पहले दो सीजन काफी हिट रहे, जिसके लंबे समय बाद अब तीसरा सीजन आ रहा है. इस सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. सीजन अक्टूबर में रिलीज होना था, लेकिन इसकी रिलीज डेट कई बार टाल दी गई. अब आखिरकार 21 नवंबर को इसे रिलीज किया जा रहा है. इस सीजन में मनोज बाजपेयी के अलावा जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे स्टार नजर आएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Family Man 3, Web Series The Family Man 3, The Family Man 3 Trailer Ashlesha Thakur, Web Series The Family Man
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com