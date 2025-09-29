विज्ञापन

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सफलता के बीच आर्यन खान ने इंस्टाग्राम पर किया बदलाव, फैंस को दिया सरप्राइज

The Ba***ds of Bollywood के डायरेक्टर आर्यन खान ने फैंस को सरप्राइज देते हुए अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो बदली है, जो चर्चा में है.  

आर्यन खान ने लगाई इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो
लंबे समय तक अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर निष्क्रिय रहने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने आखिरकार एक नई तस्वीर अपलोड की है. इसके बाद से ही उनके फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं. उनकी पहली वेब सीरीज, 'द बड्स ऑफ बॉलीवुड', की रिलीज के बाद से ही आर्यन सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस सीरीज को इसके कैमियो और बॉलीवुड की अंदरूनी दुनिया की परतें खोलती कहानियों के लिए खूब सराहा गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट यूजर्स ने गौर किया कि आर्यन ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट किया है, जिसमें अब उनकी सोलो तस्वीर नजर आ रही है. पहले सिर्फ एक खाली काला बैकग्राउंड दिखाई देता था. 

इसे देखने के बाद एक रेडिट यूजर ने लिखा, "2021 में अपनी एक रिलीज के बाद आर्यन ने अपनी प्रोफाइल पिक हटा दी थी और इसे लंबे समय तक खाली रखा. अब डेब्यू सीरीज की ओटीटी पर शानदार सफलता के बाद उन्होंने फिर से अपनी तस्वीर लगाई है. लगता है वह पहले काफी दबाव में थे और खुद को साबित करना चाहते थे. पहले प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद वह आत्मविश्वास के साथ वापस आए हैं.उम्मीद है कि वह जल्द इंटरव्यू देंगे और आदि चोपड़ा की तरह गुमनाम नहीं रहेंगे."

इस पर एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, "आर्यन की मेहनत, लगन और लगातार बेहतर करने की चाहत उन्हें बाकी स्टार किड्स से अलग करती है. वह हर कदम पर सीख रहे हैं और अपनी प्रतिभा को साबित कर रहे हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "उनके लिए यह खुशी का पल है.‘बड्स ऑफ बॉलीवुड' का जादू.”

बता दें कि बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ सह-लेखक और सह-निर्माता के तौर पर आर्यन ने इस सीरीज को खुद डायरेक्ट भी किया है. इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बंबा, अन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, मेहरजान माजदा, दिविक शर्मा, मोना सिंह, गौतमी कपूर, विजयंत कोहली, और नेविल भरूचा जैसे कलाकार हैं.

इस प्रोजेक्ट को आलोचकों और दर्शकों से जबरदस्त तारीफ मिली है. आर्यन के लिए यह सफलता केवल डेब्यू तक सीमित नहीं है, यह उनकी प्रतिभा और समर्पण का प्रमाण है. इस तरह उन्होंने परिवार से इतर अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

