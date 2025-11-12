आर्यन खान के जन्मदिन पर इमोशनल हुए रजत बेदी, बधाई देते हुए कहा- तुम्हारे अंदर है वो जोश...

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बुधवार को अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर अभिनेता रजत बेदी ने खास अंदाज में उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. रजत ने इंस्टाग्राम पर आर्यन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें एक चमकता हुआ सितारा बताया और उनकी नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. रजत ने इमोशनल होते हुए लिखा, "एक सितारा सिर्फ चमकने के लिए ही नहीं, बल्कि अंधेरे जीवन को रोशन करने के लिए हुआ है. जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है."

अभिनेता ने तारीफ करते हुए लिखा, "आर्यन तुम्हारे अंदर वो सोच, जोश और सच्चा दिल है, जो कुछ भी कर सकता है. आज तुम्हारा दिन है. जाओ इसे खुशियों से सजाओं, मोमबत्तियों से रोशन और प्यार से भर दो. तुम्हारी नई यात्रा अभी शुरू हुई है. जिंदगी का यह हिस्सा कहलाता है– खुशी. जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं."

आर्यन ने हाल ही में 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा है. इस सीरीज में कई सेलेब्स देखने को मिले, जिनमें रजत बेदी, बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बांबा, मनोज बावा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल और गौतमी कपूर जैसे सितारे शामिल हैं. इसमें सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह का कैमियो भी है.

इस सीरीज में रजत ने एक पूर्व सुपरस्टार का किरदार निभाया है, लेकिन दर्शकों के लिए उनका अभिनय में कमबैक बताया जा रहा है. सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही है. इसकी कहानी आर्यन खान, बिलाल और मानव चौहान ने लिखी है और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. सीरीज काफी पसंद की गई तो इसे कई विवादों का सामना भी करना पड़ा था. रजत बेदी के पिता नरेंद्र बेदी, एक सफल फिल्म निर्माता थे, जबकि उनके दादा राजिंदर सिंह बेदी एक सम्मानित उर्दू लेखक थे.