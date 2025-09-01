अरुणा ईरानी की यंग डेज की 10 फोटो, 70s में हीरोइनों पर वैंप थीं भारी, 5वीं देख कहेंगे-हीरो यूं ही नहीं थे फिदा

भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज एक्ट्रेसेस में अरुणा ईरानी का नाम आता है, जिन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई. चाहे वह प्रेमिका हो वाइफ हो या बहू हो या देवरानी हो या फिर ननद. हर किरदार में दर्शकों ने उन्हें प्यार दिया. उन्हें वैंप के रोल में दर्शकों के बीच में जगह बनाई. वहीं आज तक वह फैंस के बीच चहीती बनी हुई हैं. हालांकि वह अब एक्टिंग की दुनिया में कम ही नजर आती हैं. लेकिन एक समय ऐसा था जब ज्यादातर फिल्मों में वह देखने को मिल जाती थी. इतना ही नहीं अभिताभ बच्चन से लेकर शशि कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ वह स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आ चुकी हैं.

अरुणा ईरानी का जन्म मुंबई में हुआ. उनके पिता फारेदुन ईरानी एक ड्रामा ट्रूप चलाते थे. वहीं मां एक एक्ट्रेस थीं. वह 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं.

एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने वाली अरुणा ईरानी डॉक्टर बनना चाहती थीं. लेकिन उन्हें छठी कक्षा के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी.

दरअसल, उनके परिवार के पास सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे. अरुणा ईरानी ने फिल्मों में काम करते हुए डांस सीखा.

अरुणा ईरानी के भाई इंद्र कुमार, आदि ईरानी और फिरोज ईरानी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. जबकि उनकी कजिन बिंदु भी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं.

अरुणा ईरानी ने 1961 में गंगा जमुना से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की थी, जिसके बाद वह अनपढ़ और फर्ज जैसी फिल्मों में नजर आईं.

बॉम्बे टू गोवा (1972), गरम मसाला (1972) और दो फूल (1973), फर्ज (1967), बॉबी (1973), फ़कीरा (1976), सरगम ​​(1979), रेड रोज़ (1980), लव स्टोरी (1981) और रॉकी (1981) जैसी फिल्में उनकी लिस्ट में शामिल हैं.

80 से 90 के दशक में उन्होंने मां के किरदारों पर फोकस किया और कई अवॉर्ड बी हासिल किए.

अरुणा ईरानी ने बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर कूकू कोहली से 1990 में शादी की थी, जो पहले से शादीशुदा थे.

2025 में अरुणा ईरानी ने खुलासा किया कि उन्होंने दो बार स्तन कैंसर से जंग लड़ी. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पहली बार कैंसर का पता चलने पर उन्होंने कीमोथेरेपी नहीं ली, क्योंकि वह काम में बिजी थीं. 2020 में कैंसर के दोबारा उभरने पर उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई.

इसके अलावा फरवरी 2025 में, अरुणा ईरानी बैंकॉक में एक हादसे का शिकार हुईं थीं, जहां शॉपिंग के दौरान गिरने से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद वह व्हीलचेयर पर मुंबई लौटीं थीं.