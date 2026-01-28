12 साल पुराना वीडियो, सलमान खान ने अरिजीत सिंह के गाने का उड़ाया था मजाक, क्या था सिंगर का रिएक्शन, आपने देखा?

Arijit Singh and Salman Khan: बॉलीवुड का वो सिंगर जिसकी आवाज की कशिश और दर्द दिल में उतर जाते थे. जिसके गाए रोमांटिक गाने लूप में बजते हैं. जिसकी आवाज ही उसकी पहचान है. उसने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया है. इस खबर के साथ ही उसके चाहने वालों का दिल चूर-चूर हो गया है. हम बात कर रहे हैं हरदिलअजीज सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh Retirement) की. जिन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वह अब प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक ले रहे हैं. आप जानते हैं कि उनका आखिरी रिलीज गाना सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का 'मातृभूमि' का है. जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. लेकिन यह सलमान खान ही थे जिनके साथ अरिजीत सिंह (Arijit Singh feud with Salman Khan) की खूब ठनी भी थी. आप जानते हैं वो किस्सा? अगर नहीं तो लीजिए क्या हुआ था 12 पहले.

क्या हुआ था 12 साल पहले?

दरअसल, यह पूरा विवाद 2014 के एक अवॉर्ड शो से शुरू हुआ था, जहां सलमान खान होस्ट कर रहे थे. अरिजीत सिंह अवॉर्ड लेने स्टेज पर चप्पल पहनकर पहुंचे थे. थके हुए होने के कारण उनका यह कैजुअल लुक देख सलमान ने मजाक में कहा, 'क्या तुम सो रहे थे?' अरिजीत ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया, 'आप लोगों ने सुला दिया था.' इसके बाद सलमान खान ने उनके गाने के स्टाइल का मजाक बनाया था और इसके बाद दोनों के बीच कथित अनबन शुरू हो गई.

क्या सलमान खान ने छीनी अरिजीत से फिल्में?

इसके बाद कई रिपोर्ट्स आईं कि सलमान ने अरिजीत के गाने अपनी फिल्मों से हटा दिए. 'किक', 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' जैसी फिल्मों से उनके गाने हटाए गए, जिससे इंडस्ट्री में खूब चर्चा हुई. 2016 में अरिजीत ने सोशल मीडिया पर सलमान से माफी मांगी और 'सुल्तान' के गाने को रखने की गुजारिश की, लेकिन तब तक बात नहीं बनी.

अरिजीत-सलमान खान की दोस्ती

हालांकि, समय के साथ चीजें बदलती गईं. 2023 में आई फिल्म 'टाइगर 3' में अरिजीत ने "ले के प्रभु का नाम" गाना गाया, जिससे फैंस को लगा कि दोनों के बीच अब सब ठीक है. बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने साफ तौर पर माना कि जो भी अनबन हुई थी, वह उनकी तरफ से थी. अब वह दूर हो चुकी है. सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, 'अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. जो गलतफहमी थी, वह मेरी तरफ से थी. बाद में उसने मेरे लिए गाने भी गाए. टाइगर में गाया था और अब बैटल ऑफ गलवान में गा रहा है.'