अरिजीत सिंह का कितना है नेटवर्थ? करोड़ों की कमाई के बाद भी वेस्ट बंगाल के गांव में हैं रहते

414 करोड़ नेटवर्थ और पॉपुलर सिंगर होने के बावजूद अरिजीत सिंह वेस्ट बंगाल के अपने गांव में रहते हैं.

इस दौर के सबसे बेहतरीन सिंगर में से एक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से अलविदा कह दिया है. 27 जनवरी को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं, हालांकि वो म्यूजिक की दुनिया में काम करते रहेंगे या नहीं इसके बारे में उन्होंने अपने पोस्ट में कुछ नहीं लिखा. अरिजीत भले ही एक कामयाब सिंगर हैं, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन इतनी शोहरत के बाद भी वो सादगी भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं. जहां एक तरफ फिल्म और सिंगिंग इंडस्ट्री से जुड़े ज्यादातर लोग मुंबई में रहना पसंद करते हैं वहीं अरिजीत सिर्फ अपने काम के लिए मुंबई जाते हैं और फिर गांव वापस लौट आते हैं.

किस गांव में रहते हैं अरिजीत?

अरिजीत को पसंद करने वाला हर फैन ये बात जानता है कि सिंगर मुंबई में नहीं बल्कि एक छोटे से गांव में रहते हैं. सिंगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के गांव जियागंज में रहते हैं. सिंगर के फोटोज और वीडियो भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिनमें वो गांव की गलियों में घूमते दिखते हैं. साल 2025 में अरिजीत का एक सॉन्ग भी ‘Sapphire' भी रिलीज हुआ था जिसमें वो ना सिर्फ खुद बल्कि इंटरनेशनल सिंगर एड शिरीन को भी गांव की गलियों में घुमा रहे थे.

बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे स्कूल में

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अरिजीत के एक दोस्त इंद्रदीप दास गुप्ता ने बताया था कि सिंगर कभी इस चकाचौंध वाली दुनिया से ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए हैं काम के अलावा वो ज्यादातर अपने गांव में शांति से वक्त बिताते हैं. इतना ही नहीं करोड़ों के मालिक होने के बावजूद अरिजीत ने अपने लड़कों को किसी हाइफाई या इंटरनेशनल स्कूल में नहीं बल्कि गांव के ही एक लोकल स्कूल में पढ़ने भेजा हुआ है.

अरिजीत सिंह का नेटवर्थ

दोस्त के मुताबिक, अरिजीत का मानना है कि मुंबई ने उन्हें कामयाबी दी है लेकिन, उनका दिल जियागंज में ही बसता है. इसलिए अपने बच्चों को भी वो अपने रूट्स से जुड़े रहने की शिक्षा देते हैं. अरिजीत अपने बच्चों को डिजिटल चीजों से ज्यादा बाहर घूमने, खेलने नई चीजें सीखने पर ज्यादा फोकस करवाते हैं. उन्होंने अपने घर में ही एक स्टूडियो भी बना रखा है. नेटवर्थ की बात करें तो सियासत.कॉम के मुताबिक सिंगर की नेटवर्त 414 करोड़ रुपए है.

