अरिजीत ने अब किया संन्यास का एलान, लेकिन बॉलीवुड से पहले ही बना ली थी दूरी?

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की खबर से सभी को हैरान कर दिया, लेकिन उनकी ये दूरी कुछ नई नहीं है.

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास
नई दिल्ली:

फिल्म और संगीत की दुनिया में उस वक्त हलचल मच गई जब सोशल मीडिया पर अरिजीत सिंह के संन्यास की खबर सामने आई. देश की सबसे पसंदीदा आवाजों में शामिल अरिजीत का यह फैसला लोगों के लिए चौंकाने वाला था. सवाल यही उठने लगा कि अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर अरिजीत ने अचानक यह कदम क्यों उठाया?

दरअसल, अरिजीत सिंह हमेशा से ही बॉलीवुड के ग्लैमर और मुंबई की भागदौड़ से दूर रहने वाले कलाकार रहे हैं. मुंबई में उनका फ्लैट जरूर है, लेकिन उनका असली घर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ही रहा, जहां वे पले-बढ़े. ज्यादातर फिल्मों के लिए उन्होंने वहीं से अपनी रिकॉर्डिंग की. काम की जरूरत पड़ी तो मुंबई पहुंचे, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त अपने शहर और अपने लोगों के बीच ही बीता.

बॉलीवुड की पार्टियों और इंडस्ट्री की महफिलों में अरिजीत को शायद ही कभी देखा गया. जहां फिल्मों में काम पाने के लिए नेटवर्किंग को जरूरी माना जाता है, वहीं अरिजीत इस दौड़ से दूर रहे. इसके बावजूद काम खुद उनके पास आता रहा और उनकी आवाज हर घर तक पहुंचती रही. उन्होंने यह साबित किया कि फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई में रहना जरूरी नहीं है.

मीडिया से दूरी भी अरिजीत की पहचान का हिस्सा रही. करीब 15 साल के करियर में उनके इंटरव्यू गिनती के ही रहे. जब भी उनसे बातचीत की बात हुई, उन्होंने बड़ी सादगी से मना कर दिया. उन्हें जानने वाले बताते हैं कि अरिजीत चाहते थे कि फिल्मों में गायकी के मौके दूसरे सिंगर्स को भी मिलें. शायद यही वजह रही कि उन्हें लगा कि उन्होंने फिल्मी संगीत में जो करना था, वह कर चुके हैं.

पिछले कुछ सालों में संगीत की दुनिया पूरी तरह बदल गई है. एल्बम का दौर पीछे छूट गया, सिंगल्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और यूट्यूब का जमाना आ गया. यह दौर नए कलाकारों के लिए मौके भी लेकर आया और चुनौतियां भी. इन सबके बीच अरिजीत सिंह ने अपनी अलग पहचान बनाई. रियलिटी शो ‘फेम गुरुकुल' से शुरू हुआ उनका सफर उनकी सादगी और संगीत के प्रति लगन की मिसाल बन गया.

व्यक्तिगत तौर पर अरिजीत पहले भी मुंबई और बॉलीवुड से दूर थे और अब प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास के एलान के बाद यह दूरी और साफ नजर आने लगी है. उनका यह फैसला अचानक नहीं लगता, बल्कि उस रास्ते का अगला पड़ाव है जिसे वे काफ़ी पहले चुन चुके थे.

