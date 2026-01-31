विज्ञापन

अरिजीत सिंह की आवाज ने आखिरी बार फिर मचाया तूफान, ओ रोमियो के गाने 'इश्क का फीवर' का टीजर हुआ रिलीज

संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म ‘O Romeo’ के नए गाने 'इश्क का फीवर' का टीजर शनिवार को रिलीज कर दिया गया.

ओ रोमियो से अरिजीत सिंह के गाने 'इश्क का फीवर' का टीजर रिलीज

संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म ‘O Romeo' के नए गाने 'इश्क का फीवर' का टीजर शनिवार को रिलीज कर दिया गया. इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है, और टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. अरिजीत की आवाज एक बार फिर प्यार, दर्द और एहसासों से भरी सुनाई दे रही है. खास बात यह है कि यह टीज़र ऐसे समय पर आया है जब अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का ऐलान किया है, जिससे फैंस के लिए यह गाना और भी ज्यादा खास बन गया है.

रिटायरमेंट के बीच इमोशनल माहौल

हाल ही में अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वह अब नए प्लेबैक प्रोजेक्ट नहीं लेंगे. उनके इस फैसले ने इंडस्ट्री और फैंस को चौंका दिया. ऐसे में इश्क का फीवर को उनके आखिरी फिल्मी गीतों में से एक माना जा रहा है. गाने का टीजर एक शांत लेकिन गहरा असर छोड़ता है. अरिजीत की सॉफ्ट और इमोशनल आवाज सुनकर फैंस भावुक हो रहे हैं और लगातार उनसे फैसला वापस लेने की अपील कर रहे हैं.

विशाल भारद्वाज का रिएक्शन

गाने को लेकर एक और खास पल सामने आया जब निर्देशक और संगीतकार विशाल भारद्वाज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह इस गाने पर अरिजीत और रेखा भारद्वाज के साथ जाम करते नजर आए. विशाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें नहीं पता था यह उनके साथ अरिजीत का आखिरी फिल्मी गाना हो सकता है. उन्होंने मजाकिया लेकिन भावुक अंदाज में लिखा, “यह ठीक नहीं है… #TakeBackYourSanyaas.” उनका यह पोस्ट भी फैंस के बीच चर्चा में है.

फिल्म ‘O Romeo' को लेकर बढ़ी उत्सुकता

फिल्म ‘O Romeo' को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्रस्तुत कर रहा है और इसका निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है. फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अरिजीत सिंह की आवाज और विशाल भारद्वाज का संगीत, दोनों मिलकर फिल्म के म्यूजिक को पहले ही खास बना चुके हैं. टीजर के बाद फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है, और दर्शक पूरे गाने के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Arijit Singh, Ishq Ka Fever, O Romeo Film, Vishal Bhardwaj, Arijit Singh Retirement
