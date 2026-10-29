PHOTOS: अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने की सगाई, इटली में गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी को किया प्रपोज

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के घर खुशियों ने दस्तक दी है. उनके छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी से सगाई कर ली है. आयुष्मान ने इटली के खूबसूरत शहर कैपरी में समीक्षा को शादी के लिए प्रपोज किया. इस खास पल की तस्वीरें दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. तस्वीरों में कपल के प्यार और खुशी की झलक देखने को मिल रही है. आयुष्मान और समीक्षा की सगाई की खबर सामने आने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.

कैपरी की खूबसूरत वादियों में किया प्रपोज

आयुष्मान और समीक्षा ने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में कैपरी की खूबसूरत पहाड़ियों, समुद्र और नीले पानी के बीच उनके प्यार की कहानी देखने को मिल रही है. एक तस्वीर में आयुष्मान घुटनों के बल बैठकर समीक्षा को अंगूठी पहनाने के लिए प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. वहीं समीक्षा उनके सामने खड़ी होकर हंसती हुई दिखाई दे रही हैं.

कपल ने कैपरी की मशहूर ब्लू ग्रोटो की तस्वीरें भी शेयर की हैं. यह जगह अपने चमकदार नीले पानी और खूबसूरत गुफाओं के लिए जानी जाती है. एक तस्वीर में आयुष्मान और समीक्षा लकड़ी की नाव में बैठकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को किस करते दिख रहे हैं.

समीक्षा ने अपनी सगाई की अंगूठी की तस्वीर भी शेयर की है. उन्होंने आयुष्मान का हाथ थामकर अपनी एमराल्ड कट डायमंड रिंग दिखाई. इस अंगूठी में पीले सोने का बैंड है. तस्वीरों के साथ कपल ने लिखा, “दुनिया में कितनी भी जगहें हों, कितनी भी जिंदगी हम जी सकते हों, लेकिन किसी तरह हम एक-दूसरे से मिल गए. और हर बार हम एक-दूसरे को ही चुनेंगे. हर जन्म में साथ रहने के नाम.”

कौन हैं आयुष्मान सेठी और समीक्षा शेट्टी?

आयुष्मान सेठी, अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे हैं. उन्होंने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जहां वह अपनी जिंदगी और समीक्षा के साथ रिश्ते की झलकियां शेयर करते हैं. वह अपने माता-पिता और बड़े भाई आर्यमान सेठी के साथ फैमिली व्लॉग में भी नजर आ चुके हैं.

वहीं समीक्षा शेट्टी मुंबई में रहती हैं और योग ट्रेनर के साथ-साथ मेंटल वेलनेस कोच भी हैं. उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और सोशल मीडिया पर योग और सेहत से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं. आयुष्मान और समीक्षा की मुलाकात एक्ट्रेस योगिता बिहानी के जरिए हुई थी. दोनों ने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.

बड़े भाई आर्यमान की भी हो चुकी है सगाई

आयुष्मान की सगाई से पहले उनके बड़े भाई आर्यमान सेठी ने अगस्त 2025 में एक्ट्रेस योगिता बिहानी से सगाई की थी. आर्यमान ने अपने नए घर को देखते समय योगिता को प्रपोज किया था. इसके बाद अर्चना पूरन सिंह ने योगिता को अपनी मां की पुश्तैनी अंगूठी भी तोहफे में दी थी. यह अंगूठी अर्चना को परमीत सेठी से शादी के समय उनकी मां से मिली थी.

ये भी पढ़ें: 28 साल की माधुरी दीक्षित का वो सुपरहिट गाना, हरी साड़ी और मराठी लुक में दी थी शहर छोड़ने की धमकी, अलका याग्निक की आवाज ने जीता दिल

योगिता बिहानी फिल्मों और टीवी में काम कर चुकी हैं. वह फिल्म ‘द केरल स्टोरी' में भी नजर आई थीं. आर्यमान और योगिता भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपनी जिंदगी से जुड़ी झलकियां शेयर करते रहते हैं.