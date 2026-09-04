अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमान सेठी ने समय रैना के ‘नल्ले बेटे’ वाले मजाक पर दिया रिएक्शन, कहा- वह दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के हालिया एपिसोड में अर्चना पूरन सिंह एक पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुईं. समय और अर्चना के बीच हुई बातचीत के दौरान कॉमेडियन ने उनकी हंसी का मजाक उड़ाया और उनके परिवार पर भी तंज कसे, जिससे ऑनलाइन आलोचना शुरू हो गई है. कई दर्शकों ने उनकी बातों को "बेअदबी भरा" बताया है. अब अर्चना पूरन सिंह और उनके बेटे आर्यमान सेठी ने समय रैना का बचाव किया है.

अर्चना और आर्यमान ने क्या कहा

अब, अपने नए यूट्यूब व्लॉग में अर्चना पूरन सिंह और उनके बेटे आर्यमान सेठी ने समय रैना के मजाक पर कहा कि उनका मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं था और यह सिर्फ एक मजाक था. आर्यमान ने व्लॉग की शुरुआत उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए की जिन्होंने वायरल हुए मजाक के दौरान उनका साथ दिया और फिर कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था और समय का इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था.

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उन्होंने कहा, "मैं आम तौर पर इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे लगा कि इस बार कुछ कहना चाहिए क्योंकि मुझे यह मजेदार लगा. क्योंकि सच कहूं तो, जब हम व्लॉग बनाते हैं, तो हम घर पर ही होते हैं. इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है और मेरी मां भी अपनी हंसी के जरिए ही काम करती हैं." कॉमेडी देखने वाले लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं. यह बस एक मजाक है.

उन्होंने आगे कहा, "सबसे पहले तो यह साफ कर दूं. यह एक मजाक था. और यह ठीक है. उनका मकसद मुझे या मेरे परिवार में किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं था." आर्यमान ने यह भी कहा कि समय के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. दोनों ने साथ में पैडल खेला है, वे उनके घर गए हैं और एक-दूसरे का हाल-चाल भी लेते रहते हैं. अर्चना ने बताया कि उनका बेटा और कॉमेडियन नियमित रूप से बात करते हैं, लगभग दिन में दो बार. उन्होंने कहा, "हमारा रिश्ता ठीक है और जाहिर है, वह हमें नीचा दिखाने या दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. मैं समझती हूं जब लोग कहते हैं कि हद पार हो गई, लेकिन सच कहूं तो, जब उस व्यक्ति को—जिसके बारे में मजाक किया जा रहा है और जो मजाक कर रहा है—कोई समस्या नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों का नाराज होना इतना जरूरी है."

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समय रैना ने अर्चना पूरन सिंह से क्या कहा?

अर्चना का परिचय देते हुए, समय ने बताया कि वह 'कुछ कुछ होता है' में मिस ब्रगांजा का किरदार निभाने के बाद से ही उनके फैन रहे हैं. फिर उन्होंने उनके फैमिली व्लॉग्स का जिक्र करते हुए कहा, मैंने आपके व्लॉग्स देखे हैं न तो आपके पति काम करते हैं और न ही आपके दोनों 'नल्ले बेटे'. अर्चना, जिनके बेटे सामने वाली लाइन में बैठे थे. उनसे कहा, "मैंने तुम लोगों से कहा था कि सामने वाली लाइन में मत बैठो. इस तरह शोहरत नहीं मिलती, इस तरह तो बेइज्जती होती है."

बता दें कि अर्चना पूरन सिंह की शादी एक्टर परमीत सेठी से हुई है. इतने सालों में वह कई फिल्मों और टेलीविजन शो में नजर आ चुके हैं, जिनमें 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम आपके दिल में रहते हैं', 'लावारिस', 'लैला मजनू', 'स्पेशल ऑप्स 1.5: द हिम्मत स्टोरी', 'द मैजिक ऑफ़ शिरी' और 'जस्सी जैसी कोई नहीं' शामिल हैं.