अरबाज खान दूसरी बार बने पापा, शूरा खान ने दिया बेटी को जन्म

बॉलीवुड एक्टर-फिल्म मेकर अरबाज खान और उनकी पत्नी, मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान को आशीर्वाद के तौर पर एक बेटी मिली है. इस कपल ने एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से अरबाज के तलाक के कई साल बाद दिसंबर 2023 में शादी की. डिलिवरी की बात करें तो शूरा को अभी 4 अक्टूबर को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें अरबाज, उनके भाई सोहेल खान और उनके और मलाइका के बेटे अरहान खान अस्पताल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि अरबाज के भाई, सुपरस्टार सलमान खान अपने परिवार के सदस्यों के साथ जश्न मनाने के लिए पनवेल फार्महाउस से अपने बांद्रा वाले घर लौट रहे हैं.

हालांकि अरबाज ने ऑफीशियली सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के साथ यह खुशखबरी शेयर नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों ने कनफर्म किया है कि वह फिर से पिता बन गए हैं. जून 2025 में, अरबाज ने शूरा की प्रेग्नेंसी के बारे में खुलकर बात की थी और कहा था कि यह उनके जीवन का एक "रोमांचक दौर" था.

"मैं इस इनकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी यह बात सबके सामने है, मेरे परिवार को इसके बारे में पता है. लोगों को इसके बारे में पता चल गया है और यह अच्छी बात है. यह साफ तौर पर जाहिर भी है. यह हम दोनों की जिंदगी का एक बेहद रोमांचक दौर है. हम खुश और एक्साइटेड हैं. हम अपनी जिंदगी में इस नई जिंदगी का स्वागत करने जा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि शूरा और वह दोनों ही घबराए हुए हैं. "मैं कुछ समय बाद अब पिता बनने जा रहा हूं. यह मेरे लिए एक नया और ताजा एहसास है. मैं एक्साइटेड हूं. मैं खुश हूं और आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड हूं. यह मुझे खुशी या जिम्मेदारी का एक नया एहसास दे रहा है." उन्होंने एक्साइटमेंट से कहा.

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें लगता है कि वह अपने होने वाले बच्चे के लिए किस तरह के माता-पिता होंगे, तो अरबाज ने कहा कि उनकी कोई कैटेगरी नहीं है और वह बस एक अच्छे माता-पिता बनना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "एक अच्छा माता-पिता वह होता है जो अपने बच्चे के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी देखभाल करता है, प्यार करता है और बच्चे की हर संभव मदद करता है. मैं बस यही बनना चाहता हूं."

अरबाज और शूरा ने दिसंबर 2023 में एक सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली. उनकी उम्र में 22 साल का बड़ा अंतर है. अरबाज़ ने पहले एक्ट्रेस और मॉडल मलाइका अरोड़ा से शादी की थी. दोनों ने 1998 में शादी की थी, लेकिन मई 2017 में, 19 साल की शादी के बाद उनका तलाक हो गया.