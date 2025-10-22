विज्ञापन

माधुरी दीक्षित के'चोली के पीछे' गाने पर अरब के शेखों ने किया जमकर डांस, सोशल मीडिया पर बार-बार देखा जा रहा है वीडियो

माधुरी दीक्षित के गानों के लोग दीवाने हैं. उनके पुराने गाने आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. उनके एक गाने पर लोग जबरदस्त डांस कर रहे हैं.

अरब में बजा बॉलीवुड बीट्स का जादू, माधुरी के गाने पर डांस कर मचाई सनसनी
नई दिल्ली:

अरब और बॉलीवुड के लिए उनके प्यार से सभी वाकिफ हैं. राज कपूर की लार्जर देन लाइफ ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर शाहरुख खान की जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक,बॉलीवुड के फैंस पूरे मिडिल ईस्ट में काफी ज़्यादा हैं. गानों, डांस से लेकर दिल को छू लेने वाली कहानियों तक, इंडियन सिनेमा की हर चीज वहां के दर्शकों के दिलों को छू जाती है.और सच कहें तो बॉलीवुड किसे पसंद नहीं? यहां तक कि हॉलीवुड स्टार्स भी मशहूर हिंदी गानों पर थिरकते नज़र आ चुके हैं. जिससे साबित होता है कि बॉलीवुड बीट्स का जादू बेमिसाल है. ऐसा ही कुछ माधुरी दीक्षित के गाने पर देखने को मिला है.

माधुरी के गाने पर किया डांस

अब अरब पुरुषों के एक ग्रुप का एवरग्रीन सॉन्ग चोली के पीछे क्या है पर डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 1993 की फ़िल्म खलनायक में माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया ये गाना दशकों बाद भी दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें बॉलीवुड के फैंस की लोग जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. कुछ उनके डांस मूव्स देख रहे हैं तो कुछ गाने की च्वाइस की तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- क्या जबरदस्त डांस है. वहीं दूसरे ने लिखा- इसे देखकर तो हंसी ही नहीं रुक रही है. तीसरे ने लिखा- बस यही रह गया था.

पहले भी वायरल हुए अरब फैंस के डांस वीडियो

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड गानों ने किसी अरब समारोह में जान डाल दी हो. पिछले साल सऊदी अरब की एक शादी का वीडियो इंटरनेट पर तब धूम मचा गया था जब कुछ आदमियों ने शाहरुख खान की फिल्म रा.वन के गाने छम्मक छल्लो पर जोरदार डांस किया था. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया था. जो भी इस वीडियो को देख रहा था वो उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहा था.

