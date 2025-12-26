माधुरी दीक्षित के डॉक्टर पति ने यूट्यूब से सीखा ये हुनर, आज घर पर है पूरा सेटअप

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के पति डॉ. श्रीराम नेने पेशे से डॉक्टर हैं और फिल्मी दुनिया से उनका कोई सीधा संबंध नहीं रहा है. लेकिन जब से माधुरी भारत लौटकर दोबारा मनोरंजन जगत में सक्रिय हुई हैं, तब से यह सवाल अक्सर उठता रहा है कि क्या डॉ. नेने को फिल्मों में दिलचस्पी है और क्या घर पर फिल्म मेकिंग को लेकर बातचीत होती है. एनडीटीवी से बातचीत में माधुरी दीक्षित ने मुस्कुराते हुए बताया कि डॉ. नेने का स्वभाव ऐसा है कि जिस भी चीज में उनकी दिलचस्पी पैदा होती है, वह उसे पूरी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं.

माधुरी ने कहा, “अगर उन्हें किसी चीज के बारे में जानना होता है, तो वे उसमें बहुत गहराई तक चले जाते हैं. हमारे घर जब कैमरा मैन आते हैं, तो कई बार उन्हें भी हैरानी होती है, क्योंकि डॉ. नेने को उनसे ज्यादा पता होता है कि कौन सा लेंस इस्तेमाल हो रहा है, लाइटिंग कैसी है और कैमरा कैसे काम कर रहा है.”

उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान उनके घर पर शूटिंग हुई थी, जब उनके बेटे ने पियानो बजाया था. यह प्रस्तुति दुनियाभर के कलाकारों के साथ भारत के लिए तैयार की गई थी. उस समय यात्रा संभव नहीं थी, इसलिए सब कुछ घर से ही रिकॉर्ड किया गया. माधुरी के मुताबिक, “उस दौरान डॉ. नेने ने पूरी ‘यूट्यूब यूनिवर्सिटी' खंगाल डाली. कैमरा, लेंस, लाइटिंग, फिल्म मेकिंग से जुड़ी हर चीज के बारे में उन्होंने खुद सीखा. आज हमारे घर में एक प्रोफेशनल कैमरा सेटअप भी है.”

बातचीत के दौरान माहौल हल्का-फुल्का था, तो मजाक में माधुरी से पूछा गया कि क्या कभी डॉ. नेने ने उनसे कहा है कि वह उन्हें निर्देशित करना चाहते हैं. इस पर माधुरी हंसते हुए बोलीं, “वह मुझे हमेशा कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, घूमने, यात्राओं पर. उनका कहना होता है कि काम तो चलता रहेगा, लेकिन जिंदगी भी उतनी ही जरूरी है.” जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वह चाहेंगी कि डॉ. नेने कभी फिल्मों में अभिनय करें, तो माधुरी ने हंसी के साथ जवाब दिया कि अगर ऐसा हुआ, तो ज्यादातर समय बातें ही होती रहेंगी और काम बहुत कम होगा. इस बातचीत में हंसी–मजाक के साथ यह भी साफ हो गया कि भले ही डॉ. नेने पेशे से डॉक्टर हों, लेकिन फिल्म मेकिंग को लेकर उनकी समझ और जिज्ञासा किसी पेशेवर से कम नहीं है.