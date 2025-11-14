20 दिसंबर को दिल्ली में ए.आर. रहमान का ग्रैंड लाइव कॉन्सर्ट- पढ़ें डिटेल्स

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 20 दिसंबर 2025 को मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान अपना एक खास लाइव कॉन्सर्ट पेश करने जा रहे हैं. इस कार्यक्रम का नाम 'हार्मोनी ऑफ हर्ट्स' रखा गया है, जिसका उद्देश्य संगीत के जरिए लोगों को एक साथ जोड़ना है. यह आयोजन सूफी, भारतीय पारंपरिक और आधुनिक संगीत का मिश्रण होगा, जिसमें रहमान अपनी सदाबहार धुनों, फिल्मों के प्रसिद्ध गानों और अंतरराष्ट्रीय कम्पोज़िशन्स के साथ श्रोताओं को एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे.

दिल्ली हमेशा से कला और संस्कृति का केंद्र रहा है, इसलिए यह शहर इस भव्य संगीतमय शाम के लिए बिल्कुल उपयुक्त माना जा रहा है. संगीत प्रेमियों में कॉन्सर्ट को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि रहमान का लाइव शो अपने आप में एक अनूठा अनुभव होता है- जहां संगीत, भावनाएं और ऊर्जा हर दर्शक को छू जाती हैं.

इस कार्यक्रम में रहमान के साथ 'Jhalaa', एक राग-आधारित भारतीय बैंड, भी प्रस्तुति देगा. इस बैंड को रहमान ने व्यक्तिगत रूप से चुना है. उम्मीद की जा रही है कि दोनों मिलकर ऐसा मंच तैयार करेंगे जो भारतीय संगीत की जड़ों और आधुनिक ध्वनि तकनीकों को एक साथ जोड़कर एक नई और अनोखी प्रस्तुति बनाएगा. भारतीय संगीत की विविधता, गहराई और प्रयोगशीलता का यह शानदार मिश्रण दर्शकों को एक यादगार अनुभव देने वाला है.

कॉन्सर्ट के टिकट District ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इससे पहले भी भारत के कई शहरों में बड़े संगीत कार्यक्रमों को लोगों का शानदार समर्थन मिला है. ऐसे आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम होते हैं, बल्कि संगीत के जरिए समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को नए आयाम देने का काम भी करते हैं. हार्मोनी ऑफ हर्ट्स से उम्मीद है कि यह शाम दर्शकों के दिलों में लंबे समय तक बसने वाली एक खूबसूरत याद बन जाएगी.



