अभिनव कश्यप ने आमिर खान पर साधा निशाना, कहा-परफेक्शनिज़्म को मिथ, वो सबसे चालाक लोमड़ी है...

फिल्ममेकर अभिनव कश्यप एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. बॉलीवुड ठिकाना को दिए अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में अनुराग ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को बुरा भला कहा. अनुराग ने आमिर खान के साथ एड फिल्म की शूटिंग के अपने अनुभवों को शेयर किया और उन पर अत्यधिक चालाकी और नियंत्रण करने का आरोप लगाया. आमिर के साथ अपने अनुभव को याद करते हुए, कश्यप ने कहा कि भले ही लोग आमिर को एक परफेक्शनिस्ट के रूप में जानते हैं लेकिन उनके साथ काम करना आसान नहीं है.



'वो सबसे चालाक लोमड़ी है'- अनुराग कश्यप



इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'वो सबसे चालाक लोमड़ी है. बाटला. उसकी हाइट सलमान से भी कम है लेकिन बहुत चालाक आदमी है और सबसे शातिर चोर है. वह आपको पूरी तरह से थका देगा और हर चीज में दखल देते हैं. ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसे सख्त कंट्रोल के लिए बनाया जाता है.'



आमिर के परफेक्शनिज़्म को बताया मिथ



अभिनव कश्यप ने आमिर के परफेक्शनिज़्म को मिथ बताया. उन्होंने कहा, 'इतना काम करने के बाद, मैंने देखा है कि अगर आमिर 25 टेक देते हैं, तो उनका पहला और आखिरी टेक अक्सर एक जैसा होता है. वह अपने हर टेक को देखते हैं और फिर कहते हैं, 'एक और, थोड़ा और, यह बाकी है, वह बाकी है,' लेकिन अंततः, कुछ नहीं होता.'



सिनेमा से परे आमिर के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कश्यप ने अभिनेता के सामाजिक योगदान पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'जिन स्टार्स की आप बात करते हैं, वे अच्छी कमाई करते हैं और समाज में योगदान देते हैं. उदाहरण के लिए, बाढ़ के दौरान, आमिर खान ने क्या किया? उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म दंगल है, जो बहुत सफल रही.'



उन्होंने महावीर फोगट का ज़िक्र किया, जिनके जीवन पर दंगल फिल्म बनी है , और आमिर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया.