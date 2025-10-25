विज्ञापन

सतीश शाह के निधन की खबर पर रो पड़े अनुपम खेर, रोशेश यानी राजेश कुमार बोले- पिता को खो दिया

अनुपम खेर ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपना शोक व्यक्त किया और इस वीडियो में वो अपने आंसुओं को छिपाने के लिए चश्मा लगाए नजर आए और आखिर में तो वो खुद को संभाल ही नहीं पाए.

सतीश शाह के निधन से शोक में उनके कोस्टार्स
नई दिल्ली:

छोटे और बड़े पर्दे के पॉपुलर एक्टर सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. उनके निधन की वजह किडनी फेलियर बताई जा रही है. उनके अचानक चले जाने पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. सतीश शाह के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके अनुपम खेर ने उनेक जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया. अनुपम खेर ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपना शोक व्यक्त किया और इस वीडियो में वो अपने आंसुओं को छिपाने के लिए चश्मा लगाए नजर आए और आखिर में तो वो खुद को संभाल ही नहीं पाए.

अनुपम खेर ने अपने वीडियो में बताया कि कैसे सतीश शाह फिल्म सेट पर सबको अपनी बातों से खूब हंसाया करते थे. वे कितने जिंदादिल थे और खूब मजेदार बातें किया करते थे. अनुपम खेर ने बताया कि सतीश की जनरल नॉलेज भी कमाल की थी. सेट पर कभी भी अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो वो तुरंत जवाब देते थे. इस पर कई दफा अनुपम उन्हें छेड़ते भी थे लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सतीश ने जवाब न देकर निराश किया हो. अनुपम खेर ने सतीश की पत्नी मधु को भी ढाढस बंधाया.

साराभाई वर्सेज साराभाई में साथ काम कर चुके राजेश कुमार ने भी किया याद

राजेश ने लिखा, यह मेरे लिए बहुत ही बुरा समय है. मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि वो अब नहीं रहे. मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैंने अपने पिता को खो दिया. बतौर एक्टर अपना नाम बनाया. ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है. बस उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें. अभी और बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं मानसिक तौर पर सही हालात में नहीं हूं. 

