सतीश शाह की वाइफ को है अल्जाइमर, मिलने आए अनुपम खेर से बोलीं- चला गया...

मशहूर एक्टर अनुपम खेर स्विट्जरलैंड की यात्रा से लौटते ही पुराने दोस्त और सह कलाकार सतीश शाह के घर पहुंचे और उनकी पत्नी मधु शाह से मुलाकात की. एक्टर ने इस मुलाकात की सूचना इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके दी, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "स्विट्जरलैंड से लौटते ही मैं सतीश जी की पत्नी मधु जी से मिलने चला गया. उनकी आंखों में गहरा दर्द था, और वे अल्जाइमर के शुरुआती दौर से गुजर रही हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सतीश भाई की बात करूं या कुछ और कहूं? आंसू रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ."

एक्टर ने बताया कि एक घंटे की यह मुलाकात उनके लिए बेहद भारी थी. उन्होंने लिखा, "सतीश के जाने का दुख तो था ही, लेकिन मधु की याददाश्त जाते हुए देखकर दिल और टूट गया. समझ नहीं आया कि आंखों में आंसू किसके लिए ज्यादा हैं, सतीश के लिए या मधु की बीमारी के लिए." उन्होंने कहा, "मैंने मधु से वादा किया कि मैं लगातार उनसे मिलने आता रहूंगा. शायद मैं उनकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उनका साथ जरूर निभा सकता हूं."

Switzerland से आने के बाद मैं #SatishShah की वाइफ #Madhu से मिलने गया! मन में उदासी भी थी और एक अजीब सी घबराहट भी! मधु early stages of Alzheimer से गुज़र रही है! नहीं जानता था कि उसे कब क्या याद आयेगा? सतीश की बात करूँ या कुछ और कहूँ! अपने आँसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था! समझ… pic.twitter.com/Jy0xwukYNe — Anupam Kher (@AnupamPKher) October 31, 2025

इसके अलावा वीडियो में अनुपम खेर कहते हैं, मधु ने पहले मुझे पहचाना और कहा, अरे आने के लिए शुक्रिया. इसके बाद वह यादों में खो गई. मैंने उनसे पूछा, कैसी हो. क्योंकि मैं उस विषय पर बात करना नहीं चाहता था. उन्होंने कहा, हां किरण (अनुपम खेर की पत्नी) आई थी और मुझसे मिल कर गई. इसके बाद कुछ सेकंड के लिए उन्होंने कहा, चला गया. उन्होंने जिस पर कहा चला गया. उनकी आंखों में आंसू थे और वह फिर यादों में खो गईं.

बता दें कि सतीश शाह ने अपने करियर में कई प्रोजेक्ट में काम कर दर्शकों को हंसाया, जिनमें 'साराभाई वर्सेस साराभाई', 'ये जो है जिंदगी', 'मैंने प्यार किया', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्में और टीवी शो शामिल हैं. एक्टर को पर्दे पर आखिरी बार साल 2014 की फिल्म 'हमशक्ल' में देखा गया था. फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर जैसे स्टार्स मुख्य भूमिका में थे. साजिद खान के निर्देशन में बनी फिल्म में अभिनेता ने छोटा सा साइड रोल किया था.