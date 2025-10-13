अंशुला कपूर ने शेयर की अपनी वो तस्वीरें जिन्हें छिपाने कर रखना चाहती थीं वो, कैप्शन में बताईं अपनी खामियां

बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने सोशल मीडिया पर सेल्फ एक्सेप्टेंस और बॉडी पॉजिटिविटी पर बात की. अंशुला ने अपने नैचुरल लुक को अपनाने के अपने सफर के बारे में खुलकर बात की अपने हाथों की ढीली स्किन से लेकर अपनी डबल चिन और आंखों के आसपास की झुर्रियों तक. सोमवार को अर्जुन कपूर की बहन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की, साथ ही सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में एक पॉजिटिव कमेंट भी किया.

अंशुला ने लिखा, "मैं इनमें से कुछ तस्वीरें देखती थी और केवल वही देखती थी जो मुझे पसंद नहीं था... मेरी थाइज पर सेल्युलाईट, मेरी आर्म्स की ढीली स्किन, मेरी आंखों के आसपास की छोटी-छोटी झुर्रियां... वे सभी चीजें जिनके बारे में मैं लंबे समय से खुद को क्रिटिसाइज करती रही हूं और फिर भी, अब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मुझे बस वही पल दिखाई देते हैं जिनमें मैं वास्तव में खुश थी. हंसती, हिलती-डुलती, जीती."

उन्होंने आगे कहा, "यह अजीब है कि समय आपको कैसे नरम कर देता है. आप यह कैसे महसूस करने लगते हैं कि जिन चीजों के लिए आप जुनूनी हैं, उनमें किसी और की कोई दिलचस्पी नहीं है, आपका शरीर सिर्फ दिखने से कहीं बढ़कर है - यह आपके लिए हर दिन क्या करता है. शायद हम हर तस्वीर में परफेक्ट दिखने के लिए नहीं बने हैं. शायद हम बस उन्हें दोबारा देखने पर कुछ महसूस करने के लिए बने हैं - एक छोटा सा रिमाइंडर कि हम कहां थे, हम कौन थे, और हम अब तक कितनी दूर आ गए हैं."

एक फोटो पर लिखा था, "मुझे यकीन है आपने मेरी डबल चिन पर ध्यान नहीं दिया होगा." एक और तस्वीर पर लिखा था, "मुझे यकीन है आपने मेरी बाजुओं की ढीली त्वचा पर ध्यान नहीं दिया होगा."

पर्सनल लाइफ की बात करें तो, अंशुला कपूर ने हाल ही में 2 अक्टूबर को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई कर ली. इस जोड़े ने अपने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में मुंबई में इस खास मौके को यादगार बनाया. इस सेलिब्रेशन में अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, जान्हवी कपूर, शनाया कपूर और जहान कपूर भी शामिल हुए, और सभी इस नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए एक साथ आए.