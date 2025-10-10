बहन की सगाई में पजामा टीशर्ट पहनकर पहुंचा एक्टर भाई, ट्रोलिंग का हुआ शिकार, लोग बोले- क्या उसके पास एक जोड़ी..

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की है. इस सगाई में पूरा परिवार शामिल हुआ था और सभी ने ढेर सारी मस्ती की थी. फंक्शन की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं. सगाई के फंक्शन में जहां पूरा परिवार ट्रेडिशनल लुक में नजर आया वहीं अनिल कपूर का बेटा हर्षवर्धन कपूर कैजुअल लुक में पहुंचे. जिसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया गया है. हर्षवर्धन ने अब ट्रोल करने वालों को खरी-खोटी सुनाकर चुप कराया था लेकिन उन्हें फिर से ट्रोल कर दिया गया.

हर्षवर्धन ने ट्रोल्स को दिया जवाब

सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी. जिसमें हर्षवर्धन कपूर सफेद टी-शर्ट, पजामा और काले रंग की ढीली जैकेट पहने नजर आ रहे थे. जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया. लोगों ने कहा- कोई भी अपनी बहन के सबसे बड़े दिन पर इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आएगा? कमेंट देखकर हर्षवर्धन खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने जवाब दिया.

उन्होंने लिखा- जैसा कि मैं कमेंट्स से देख सकता हूं, लोग मेरे कपड़ों को लेकर चिंतित हैं. मुझे कुछ फॉर्मल इंडियन कपड़े भेजे गए थे, लेकिन चूंकि मैंने साल के आखिरी में होने वाले एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए अपना वजन काफी कम कर लिया है, इसलिए कपड़े ठीक से फिट नहीं हुए. फंक्शन में बहुत कम समय बचा था और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ बेसिक और कंफर्टेबल पहनने लेने का फैसला किया.

दोबारा हुए ट्रोल

हर्षवर्धन को इसी कमेंट पर लोग ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने रिप्लाई किया- वो अटेंशन चाहता था, और अब उसे ध्यान मिल गया है. बात इतनी आसान है. दूसरे ने लिखा- क्या उसके पास एक जोड़ी बेसिक पैंट और बटन-डाउन शर्ट नहीं है, सबसे बुरी बात? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ट्रेडिशनल ड्रेस उसे फिट नहीं हुई, तो बस यही एक विकल्प बचा था.