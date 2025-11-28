45 करोड़ बजट में 500 टिकट भी नहीं बेच पाई थी ये फिल्म, अधूरी कहानी के साथ हुई रिलीज, कहलाई बॉलीवुड की बिगेस्ट फ्लॉप

बॉलीवुड में हर साल दर्जनों फिल्में बनती हैं. इनमें से कई फिल्मों पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है और मेकर्स को उम्मीद होती है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगी. लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है. कई बड़ी और स्टार स्टडेड फिल्में भी रिलीज के बाद बुरी तरह फेल हो जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसके बजट, कहानी और कास्ट पर प्रोड्यूसर ने पूरा भरोसा किया था. फिर भी ये फिल्म रिलीज होते ही बुरी तरह पिट गई और लोगों को पता भी नहीं चला कि ये कब आई और कब थिएटर से उतर गई.



जोरदार उम्मीदें, जीरो कमाई

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो है द लेडी किलर, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में इश्कजादे फेम अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर नजर आए थे. करीब 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि फिल्म 1 लाख रुपये की कमाई भी नहीं कर पाई. फिल्म का न प्रमोशन हुआ और न ही किसी तरह का ऐड नजर आया. मेकर्स ने बिना तैयारी के फिल्म को थिएटर में उतार दिया. नतीजा ये हुआ कि दर्शकों को पता ही नहीं चला कि फिल्म रिलीज भी हो गई है.



अधूरी स्क्रिप्ट और बिना क्लाइमैक्स की रिलीज

फिल्म फ्लॉप होने के बाद इसके डायरेक्टर ने बताया कि द किलर लेडी को अधूरी हालत में रिलीज कर दिया गया था. फिल्म की स्क्रिप्ट 117 पेज की थी. लेकिन शूटिंग सिर्फ 87 पेज तक ही हुई थी. यानी फिल्म में क्लाइमैक्स तक पूरा शूट नहीं हुआ था. पहले इसे ओटीटी पर रिलीज करने की प्लानिंग थी. लेकिन तारीखें बार बार आगे बढ़ने पर इसे जल्दबाजी में थिएटर में रिलीज कर दिया गया. हालत ये रही कि अर्जुन कपूर की इस फिल्म की सिर्फ 500 टिकटें ही बिक पाईं. इसी वजह से इसे अब तक की सबसे खराब ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म माना गया.

