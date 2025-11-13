फिल्मों में आने से पहले इस एक्टर ने घटाया था 50 किलो वजन, करीब 4 साल की मेहनत के बाद मिली फिट बॉडी!

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने मुंबई में फिक्की यंग लीडर्स समिट में बातचीत के दौरान अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी, मोटापे से जूझने और अचानक मिले फेम के दबाव के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने थेरेपी को नॉर्मल बनाने और कमजोरी को कमजोरी के बजाय ताकत के रूप में देखने के महत्व पर जोर दिया. फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने सबसे बुरे पलों को याद करते हुए, अर्जुन ने बताया कि कोविड उनके लिए एक अहम मोड़ बन गया. उन्होंने कहा कि कोविड ने उन्हें "एक एहसास का पल" दिया. उन्होंने थेरेपी तब शुरू की जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक दशक से अपना ध्यान नहीं रखा था.

उन्होंने 2012 में अपनी पहली फिल्म इश्कजादे की रिलीज से ठीक पहले अपनी मां मोना शौरी कपूर को खोने की याद ताजा की. उन्होंने स्वीकार किया, "मैं एक ही समय में शोक और जश्न मना रहा था. मैं रातोंरात स्टार बन गया, लेकिन मैं बस अपने दर्द से भाग रहा था."

मोटापे से अपनी लड़ाई के बारे में बात करते हुए, अर्जुन ने कहा, "50 किलो वजन कम करने में मुझे चार साल लगे. यह शारीरिक लड़ाई जितनी ही मानसिक लड़ाई थी. मैं खुशकिस्मत था कि मुझे अपनी मां का साथ मिला, लेकिन बहुत से लोगों के पास उस तरह का इमोशनल या फाइनैंशियल सहारा नहीं होता. जब आप 25 साल की उम्र में अपनी रीढ़ खो देते हैं, तो दुनिया आपका क्या बिगाड़ सकती है?"

अर्जुन ने युवाओं को थेरेपी लेने के लिए बढ़ावा दिया

अर्जुन ने युवाओं से मानसिक स्वास्थ्य को प्रायौरिटी देने और बिना किसी शर्म के थेरेपी लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि "कमजोर होने में कुछ भी गलत नहीं है", और कहा कि "सबसे मजबूत लोग वे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को स्वीकार कर सकते हैं." उन्होंने आगे कहा कि थेरेपी "अभिव्यक्ति का एक सिक्योर मीडियम है. जिससे इंसान सशक्त और समझदार महसूस करता है."

अपने सेशन को खत्म करते हुए, अर्जुन ने दर्शकों को "अपनी भावनाओं को गर्व से व्यक्त करने" और कमजोरी को साहस की निशानी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि लोग "भावनात्मक होते हुए भी शक्तिशाली हो सकते हैं."

प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो अर्जुन कपूर इस साल की शुरुआत में "मेरे हसबैंड की बीवी" में नज़र आए थे, जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹6.75 करोड़ की कमाई की थी। वह अगली बार नो एंट्री 2 में नजर आएंगे।