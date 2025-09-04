मां-पापा के तलाक के लिए खुद को मान बैठी थी जिम्मेदार, अंशुला कपूर ने बयां किया बचपन का दर्द

बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और बेटा अर्जुन कपूर हैं, जो उनकी पहली पत्नी मोना शौरी से हुईं औलादें हैं. साल 1996 में श्रीदेवी से शादी करने के बाद बोनी ने पहली पत्नी को तलाक दे दिया था. अर्जुन ने इस तलाक की वजह श्रीदेवी को माना था, लेकिन अंशुला को लगता था कि उनके पेरेंट्स का तलाक उनकी वजह से हुआ था. उस वक्त अंशुला की उम्र महज 6 साल थी. अंशुला ने हाल ही में एक बार फिर अपने पेरेंट्स के रिश्ते पर खुलकर बोला है. बोनी ने साल 1983 में मोना शौरी से शादी रचाई थी. यह एक अरेंज मैरिज थी. बोनी पहली पत्नी मोना से उम्र में दस साल बड़े थे. तलाक के बाद अर्जुन और अंशुला इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए.



'6 साल की बच्ची के लिए यह मुश्किल था'



एक इंटरव्यू में अंशुला ने बताया कि जब उनके माता-पिता का तलाक हुआ वह 5 से 6 साल की थीं और इसी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ गई. अंशुला ने कहा, "कई समय तक मैं यही सोचती रही कि मेरी वजह से मां-पापा का तलाक हुआ है, एक 6 साल की बच्ची के लिए ऐसा बोझ उठाना बहुत कठिन है". लेकिन अंशुला की मां ने उन्हें समझाया कि रिश्ते के दो पहलू होते हैं, जिसमें जुड़ना और अलग होना दोनों होते हैं और बच्चों का इसमें कोई हाथ नहीं होता है. अंशुला ने आगे बताया कि उन्हें बचपन में खुद को संभालना पड़ा. उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था, क्योंकि कुछ तीखी नजरों से देखने लगे थे और कुछ लोग बात तक नहीं कर रहे थे.

अंशुला ने बताया- 'मां ने झेला दुख'

अंशुला ने आगे बताया, "मां ने बतौर सिंगल पेरेंट्स अपनी पूरी जिम्मेदारी से हमारी परवरिश की, मैं बहुत छोटी थी और मैं ये नहीं जानती थी, लेकिन अब जरूर कह सकती हूं कि मां को उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरी मां एक सुपरवुमन थी". गौरतलब है कि अंशुला भी अब पर्दे पर उतर चुकी हैं और एक शो के जरिए उन्होंने डेब्यू किया है. अंशुला अपनी लव-लाइफ को लेकर बहुत चर्चा में रहीं और अब वह सगाई भी कर चुकी हैं. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से बीती 3 जुलाई 2025 को सगाई की थी. कपल ने न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में सगाई रचाई थी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की थीं.





