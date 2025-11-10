विज्ञापन

Pawan Vs Khesari: बिहार चुनावी जंग के बीच जानें सोशल मीडिया पर कौन है आगे ?

बिहार विधानसभा चुनाव इस बार भोजपुरी एक्टर्स के लिए खास है. इस बार एक नहीं कई स्टार्स चुनावी मैदान में उतरे हैं और पार्टी की प्रचार प्रसार कर रहे हैं.

Pawan vs Khesari Net Worth
नई दिल्ली:

Pawan vs Khesari Net Worth : बिहार विधानसभा चुनाव इस बार भोजपुरी एक्टर्स के लिए खास है. इस बार एक नहीं कई स्टार्स चुनावी मैदान में उतरे हैं और पार्टी की प्रचार प्रसार कर रहे हैं. पवन सिंह जहां भाजपा का प्रचार कर रहे हैं तो वहीं उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में है और अपनी किस्मत आजमा रही है. वहीं सिंगर एक्टर खेसारी लाल यादव भी चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं और उनकी पत्नी चंदा चुनावी मैदान में है. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही भोजपुरी के दिग्गज एक्टर और सिंगर हैं. हालांकि दोनों की लड़ाई जगजाहिर हैं, चुनावी माहौल में दोनों खुलकर दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे है. उनकी इस लड़ाई में अन्य भोजपुरी एक्टर्स भी शामिल हो गए हैं. ऐसे में भोजपुरी कलाकार दो खेमे में बंट गया है.

हालांकि हम आज बताने जा रहे हैं दोनों में ज्यादा अमीर कौन है पवन सिंह या खेसारी लाल यादव. दोनों ही दिग्गज अलग-अलग पार्टियों के समर्थक हैं. पवन सिंह जहां भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा से चुनावी मैदान में हैं.

पवन सिंह की नेटवर्थ

बात करें पवन सिंह की नेटवर्थ के बारे में बात करें, तो पवन सिंह के पास करीब 41 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है. इसमें करीब 3 करोड़ रुपये में मुंबई के लोखंडवाला का फ्लैट, बिहार के आरा में पुश्तैनी घर और जमीन, दो लग्जरी कारों में मर्सिडीज बेंज जीएलई 250डी और टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ ही डेढ़ करोड़ की बाइक है.

खेसारी लाल की नेटवर्थ

खेसारी लाल की बात की जाए, तो उनके पास कुल संपत्ति करीब 14 करोड़ रुपये के आसपास है. इसमें उनका मुंबई का आलीशान और पटना में शानदार घर है. इन दोनों की कुल कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई जाती है. खेसारी लाल के पास 3 करोड़ रुपये की लग्जरी लैंड रोवर कार और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी है. इसके अलावा, उनके पास बिहार के छपरा जिले के गांव में पुश्तैनी जमीन भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है.

कौन है सोशल मीडिया पर आगे 

पवन सिंह भोजपुरी के स्टार सिंगर हैं. उन्हें पावर स्टार कहा जाता है. इंस्टाग्राम पर उनके 5.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं. वहीं खेसारी लाल यादव भी भोजपुरी सिनेमा ंमें काफी मशहूर हैं. उनके सोशल मीडिया पर 7.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं. 

